Burnley anuncia contratação de reforço com paródia ao filme da Barbie

O clube inglês Burnley anunciou nesta quarta-feira (23) a contratação do novo reforço, Aaron Ramsey, de 20 anos. Na divulgação, publicada nas redes sociais, o meio-campista foi apresentado com uma cena do filme ‘Barbie’, lançado em julho deste ano.

“Hi, Burnley”, diz o jogador em um cenário com gramado cor de rosa.

VEJA MAIS

“Há algum tempo que espero ser jogador do Burnley e mal posso esperar para começar”, afirmou o atleta.

Revelado pelo Aston Villa, Ramsey atuou por 12 anos no time, foi emprestado ao Middlesbrough e agora assinou contrato por cinco anos no Burnley. O irmão de Josh Ramsey, também jogador do Aston Villa, ganhou destaque no Campeonato Europeu Sub-19, vencedor da competição em 2022.

Durante sua atuação no Middlesbrough no último ano, marcou cinco gols e duas assistências em 11 jogos do time.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)