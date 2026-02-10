Bruno Samudio assina seu primeiro contrato profissional com o Botafogo após destaque na base Estadão Conteúdo 10.02.26 20h12 O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, que Bruno Samudio acertou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca. O goleiro de 16 anos está na equipe desde 2024 e possui convocações para a seleção brasileira de base. No ano passado, atuando pelo Brasil, Bruninho foi peça fundamental na conquista do Sul-Americano Sub-15, que terminou em vitória sobre a Argentina nas cobranças de pênalti. "É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos", disse o jogador. Ele chegou no time alvinegro depois de se destacar na Copa Voltaço, competição sub-14 que disputou quando ainda representava o Athletico-PR. Hoje, Bruno Samudio está na equipe sub-17 do Botafogo. Com 1,95m de altura, ele fez sua estreia na categoria em 2025, na goleada por 4 a 1 sobre o Maricá, válida pela 11ª rodada da Copa Rio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Bruno Samudio contrato profissional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05 FUTEBOL Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão 10.02.26 15h14 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05