O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bruno Samudio assina seu primeiro contrato profissional com o Botafogo após destaque na base

Estadão Conteúdo

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, que Bruno Samudio acertou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca. O goleiro de 16 anos está na equipe desde 2024 e possui convocações para a seleção brasileira de base.

No ano passado, atuando pelo Brasil, Bruninho foi peça fundamental na conquista do Sul-Americano Sub-15, que terminou em vitória sobre a Argentina nas cobranças de pênalti.

"É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos", disse o jogador.

Ele chegou no time alvinegro depois de se destacar na Copa Voltaço, competição sub-14 que disputou quando ainda representava o Athletico-PR.

Hoje, Bruno Samudio está na equipe sub-17 do Botafogo. Com 1,95m de altura, ele fez sua estreia na categoria em 2025, na goleada por 4 a 1 sobre o Maricá, válida pela 11ª rodada da Copa Rio.

Esportes
