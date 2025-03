Brasileiros ficam fora das finais no segundo dia do Grand Slam de Tbilisi de judô

Nenhum dos quatro judocas do Brasil conseguiu avançar às finais no segundo dia do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, na madrugada deste sábado. A meio-médio Nauana Silva (até 63 kg) até superou a campeã mundial e medalhista olímpica da categoria até 57 kg, a canadense Jessica Klimkait, mas foi derrotada nas oitavas de final. Os demais representantes do país caíram na primeira luta.

Único brasileiro em ação neste sábado entre os homens, o jovem Luan Almeida, 19 anos, enfrentou Arthur Margelidon, do Canadá, e foi derrotado por ippon logo na estreia na categoria meio-médio (até 81 kg).

No feminino, Ketleyn Quadros e Nauana Silva competiram no meio-médio (até 63 kg). Ketleyn foi direto para a segunda rodada, mas perdeu para a israelense Gili Sharir após receber três shidos (punições leves). Nauana, por sua vez, avançou à segunda rodada com vitória sobre a canadense Jessica Klimkait, campeã mundial e medalhista olímpica nos 57 kg, e que subiu de categoria neste ciclo. Na sequência, a brasileira passou pela turca Minel Akdeniz com dois waza-aris, mas caiu nas oitavas de final, contra a cubana Maylin Del Toro, por um Yuko.

Já a peso médio Luana Carvalho (até 70 kg), estreou em competições internacionais em 2025 com derrota para a italiana Giorgia Stangherlin, após receber três shidos - o que corresponde a um waza-ari.

Com os resultados deste sábado, o judô brasileiro continua com uma medalha de prata na competição, conquistada pelo ligeiro Michel Augusto (até 60 kg), de 20 anos, na sexta-feira, após ser parado somente na final pelo francês Luka Mkheidze.

Neste domingo, o Brasil encerra sua participação no Grand Slam com mais quatro judocas em ação. No masculino, os medalhistas olímpicos Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves buscam o pódio, respectivamente, no peso médio (até 90 kg) e no meio-pesado (até 100 kg). Entre as mulheres, Beatriz Freitas e Karol Gimenes buscam medalhas na categoria meio-pesado (até 78 kg). As preliminares terão início às 4h (horário de Brasília) e as finais serão realizadas a partir das 10h.