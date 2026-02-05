Brasileiro bate o recorde mundial de 24h de corrida em esteira com 188,3 quilômetros Mais de 200 pessoas estiveram no local da prova para acompanhar e incentivar Fiamoncini Estadão Conteúdo 05.02.26 15h57 Pepe Fiamoncini (Instagram @) O multiatleta brasileiro Pepe Fiamoncini bateu o recorde mundial de corrida em esteira manual nesta quarta/quinta-feira ao percorrer impressionantes 188,3 quilômetros em 24 horas, na Rio Academia, em Ipanema, no Rio de janeiro. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O desafio começou ainda na quarta-feira e será submetido ao Guinness World Records para validação oficial. Mais de 200 pessoas estiveram no local da prova para acompanhar e incentivar Fiamoncini. Os 'torcedores' do brasileiro também fizeram uma corrida para dar força. O revezamento ao lado de Fiamoncini reforçou o espírito de comunidade e resiliência. A ação foi idealizada e viabilizada pela YoPRO, marca de produtos proteicos da Danone. Acostumado a desafios extremos, Pepe Fiamoncini encarou o desgaste físico com muita concentração e sem jamais ameaçar de desistir, ainda terminou a prova com largo sorriso no rosto de satisfação. "Encarar 24 horas em uma esteira manual exige muito mais do que preparo físico. Exige estrutura, confiança e parceria. A YoPRO esteve comigo em todos os momentos, tornando esse desafio possível do início ao fim", destacou o atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corrida em esteira recorde mundial Pepe Fiamoncini COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa 05.02.26 17h45 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44