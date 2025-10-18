Brasileiras conquistam 3 medalhas de bronze no Grand Prix de Guadalajara de judô Estadão Conteúdo 18.10.25 21h28 O judô brasileiro conquistou três medalhas de bronze neste sábado no Grand Prix de Guadalajara, no México. Todos os pódios foram obtidas por mulheres. Rafaele Silva e Nauana Silva ficaram na terceira posição na categoria até 63 kg, e Kaillany Cardoso foi premiada entre as competidoras até 70 kg. Campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, Rafaela Silva chegou ao pódio ao se vingar da eslovena Kaja Kajzer. No fim de semana passado, no Grand Prix de Lima, a brasileira havia perdido o bronze justamente para a adversária deste sábado. Nauana Silva também teve chance de superar sua algoz da semana passada. No Peru, a brasileira foi derrotada na final pela canadense Jessica Klimkait. Neste sábado, no México, elas voltaram a se encontrar, mas desta vez na semifinal. Klimkait venceu novamente, e Nauana foi para a disputa do bronze contra a israelense Inbal Shemesh. Rafaela e Nauana estão em busca de vaga nos Jogos de Los Angeles-2028. Nauana é a 10ª do ranking mundial, e Rafaela, a 18ª. Kaillany Cardoso, de 21 anos, perdia seu confronto contra a italiana Martina Esposito na disputa do bronze quando após uma tentativa de golpe da brasileira a adversária acabou lesionando o ombro e não conseguiu terminar o combate. Neste domingo, acontecem as disputas das categorias mais pesadas. Beatriz Freitas e Karol Gimenes lutam até 78 kg; Giovanna Santos é a representante acima de 78 kg. Entre os homens são quatro representantes: Guilherme Schimidt e Marcelo Fronckowiak até 90 kg; Leonardo Gonçalves até 100 kg e Rafael Buzacarini acima de 100kg. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Prix de Guadalajara Rafaela Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00