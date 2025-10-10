Brasil x Itália hoje: onde assistir à 'Partida do Coração' no Maracanã Craques como Romário e Baggio se reencontram em jogo beneficente às 19h no Rio Heloá Canali 10.10.25 18h00 Partida do Coração () Brasil x Itália disputam nesta sexta-feira (10/10) a Partida do Coração, evento beneficente que reúne craques históricos do futebol mundial. O jogo será às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao vivo e os nomes confirmados: Onde assistir Brasil x Itália ao vivo hoje? A Partida do Coração será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo canal SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília). Craques históricos participam do evento beneficente O amistoso entre Brasil e Itália celebra a amizade entre os países e promove a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que estarão na torcida especial do evento. O destaque fica para o reencontro entre Romário e Roberto Baggio, protagonistas da final da Copa do Mundo de 1994. Idealizada como uma homenagem à histórica final da Copa do Mundo de 1994, a "Partida do Coração" busca reviver a rivalidade esportiva entre Brasil e Itália em clima de solidariedade. O evento tem como objetivo principal arrecadar fundos e promover ações voltadas à inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade por meio do esporte, reunindo grandes nomes do futebol mundial em uma celebração de amizade, memória e responsabilidade social. Entre os brasileiros confirmados estão Romário, Bebeto, Zico, Cafu, Lúcio, Júlio César e outros campeões mundiais. Do lado italiano, Roberto Baggio, Materazzi, Altobelli, Panucci e outros ex-jogadores históricos vão compor a equipe. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Brasil x Itália: lista de atletas confirmados Brasil: Anderson Polga, Careca, Gérson, Edinho, Júnior, Zico, Jorginho, Cafu, Aldair, Bebeto, Romário, Viola, Ricardo Rocha, Edílson, Luizão, Júnior Penta, Juninho Paulista, Zinho, Gilberto, Lúcio, Maicon, Amaral, Edmílson e Júlio César. Itália: Roberto Baggio, Marco Materazzi, Christian Panucci, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Stefano Fiore, Sergio Brio, Bruno Giordano, Marco Amelia, Osvaldo, Nicola Amoruso, Giuliano Giannichedda, Incocciati e Alessandro Altobelli. FICHA TÉCNICA Brasil x Itália Partida do Coração Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: sexta-feira, 10 de outubro de 2025, às 19h Transmissão: TV Globo e SporTV 