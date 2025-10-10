Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil x Itália hoje: onde assistir à 'Partida do Coração' no Maracanã

Craques como Romário e Baggio se reencontram em jogo beneficente às 19h no Rio

Heloá Canali
fonte

Partida do Coração ()

Brasil x Itália disputam nesta sexta-feira (10/10) a Partida do Coração, evento beneficente que reúne craques históricos do futebol mundial. O jogo será às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao vivo e os nomes confirmados:

Onde assistir Brasil x Itália ao vivo hoje?

A Partida do Coração será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo canal SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Craques históricos participam do evento beneficente

O amistoso entre Brasil e Itália celebra a amizade entre os países e promove a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que estarão na torcida especial do evento. O destaque fica para o reencontro entre Romário e Roberto Baggio, protagonistas da final da Copa do Mundo de 1994.

Idealizada como uma homenagem à histórica final da Copa do Mundo de 1994, a "Partida do Coração" busca reviver a rivalidade esportiva entre Brasil e Itália em clima de solidariedade. O evento tem como objetivo principal arrecadar fundos e promover ações voltadas à inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade por meio do esporte, reunindo grandes nomes do futebol mundial em uma celebração de amizade, memória e responsabilidade social.

Entre os brasileiros confirmados estão Romário, Bebeto, Zico, Cafu, Lúcio, Júlio César e outros campeões mundiais. Do lado italiano, Roberto Baggio, Materazzi, Altobelli, Panucci e outros ex-jogadores históricos vão compor a equipe.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

Brasil x Itália: lista de atletas confirmados

Brasil: Anderson Polga, Careca, Gérson, Edinho, Júnior, Zico, Jorginho, Cafu, Aldair, Bebeto, Romário, Viola, Ricardo Rocha, Edílson, Luizão, Júnior Penta, Juninho Paulista, Zinho, Gilberto, Lúcio, Maicon, Amaral, Edmílson e Júlio César.

Itália: Roberto Baggio, Marco Materazzi, Christian Panucci, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Stefano Fiore, Sergio Brio, Bruno Giordano, Marco Amelia, Osvaldo, Nicola Amoruso, Giuliano Giannichedda, Incocciati e Alessandro Altobelli.

FICHA TÉCNICA
Brasil x Itália

Partida do Coração
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: sexta-feira, 10 de outubro de 2025, às 19h
Transmissão: TV Globo e SporTV

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Amistoso internacional de Clubes

partida do coração
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento

Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B

10.10.25 17h10

RE-PA780

Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão

Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras

10.10.25 16h39

SÉRIE B

Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida

Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição.

10.10.25 15h13

Futebol

Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site

Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém

10.10.25 13h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.10.25 7h00

SÉRIE B

Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida

Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição.

10.10.25 15h13

Futebol

Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B

O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira

09.10.25 23h39

Futebol

Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa

Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso

10.10.25 0h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda