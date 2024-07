Brasil vence Montenegro na abertura do Pré-Olímpico de basquete

Na manhã desta terça-feira (2), a seleção masculina brasileira Pré-olímpica de basquete venceu a seleção de Montenegro de virada por 81 a 72. O Brasil esteve atrás do placar durante a maior parte do jogo, mas virou no último quarto e venceu a partida.

VEJA MAIS

Após um primeiro tempo ruim, o Brasil melhorou e fez uma boa segunda etapa. A ‘remontada’ contou com a ajuda do cestinha da partida, Bruno Caboclo, que marcou 25 pontos e foi uma peça fundamental no trabalho defensivo, fazendo frente a Vucevic, referência da seleção montenegrina. Marcelinho Huertas e Léo Meindl também apareceram como outros destaques ofensivos do Brasil, anotando 17 e 10 pontos, respectivamente.

O resultado classificou a equipe brasileira para as semifinais do torneio, que vai acontecer em Riga, na Letônia. A seleção canarinho volta à quadra na próxima quinta-feira (3), para enfrentar o time de Camarões, às 13h. Um novo resultado positivo irá fazer com que os brasileiros avancem na primeira posição do Grupo B.

Modelo de classificação

Os dois primeiros colocados do grupo B, composto por Brasil, Montenegro e Camarões, avançam para as semifinais e enfrentam os dois primeiros do grupo A, que está formado por Letônia, Geórgia e Filipinas. O desafio dos brasileiros é enorme, pois somente o campeão garante a vaga para Paris.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)