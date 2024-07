Simone Biles vence seletiva nos EUA e se classifica para Jogos de Paris-2024

Simone Biles, vencedora de quatro medalhas de ouro olímpicas, vai disputar os Jogos de Paris-2024 após conquistar uma vitória contundente neste domingo (30), no encerramento das seletivas da ginástica artística dos Estados Unidos.

A ginasta de maior sucesso da história culminou suas provas com uma rotina de solo eletrizante, com movimentos acrobáticos que levantaram o público de Minneapolis. Com nota 117.225 nos dois dias de competição, Biles conquistou a vaga automática no quinteto que competirá em Paris, e os selecionadores terão a árdua tarefa de escolher as quatro mulheres que a acompanharão nos Jogos Olímpicos que começam no dia 26 de julho.

Três anos depois de um ataque de 'twisties', como é conhecido o lapso mental que faz com que os atletas percam momentaneamente sua noção de espaço, ter interrompido a campanha de Biles nos Jogos de Tóquio, a ginasta retornará aos palcos olímpicos mais forte do que nunca.

"Eu sabia que não tinha terminado depois das apresentações em Tóquio", garantiu Biles, que acreditava que a chave para seu retorno bem-sucedido era "apenas voltar ao ginásio, trabalhar duro e confiar no processo".

VEJA MAIS

Desde que voltou às competições em agosto passado, a americana conquistou o ouro no individual geral no Mundial e há três semanas conquistou o nono título nacional também no individual geral.

Biles começou sua noite com uma versão de seu agora exclusivo salto duplo de Yurchenko, que foi renomeado como Biles II, e embora ela tenha dado alguns passos para trás ao aterrissar, seus 15,50 pontos aumentaram sua liderança no topo da classificação geral.

Depois de um desempenho abaixo da média na trave no primeiro dia, que a deixou furiosa, Biles estava realizando uma rotina impressionante quando perdeu o equilíbrio e caiu da trave, e ainda conseguiu uma pontuação impressionante de 13.900.

Suni Lee, medalhista de ouro no individual geral nos Jogos de Tóquio, que voltou às competições após superar doenças renais, terminou em segundo lugar com 111.675 pontos.

Jordan Chiles, que fez parte da equipe americana que conquistou a medalha de prata em Tóquio, ficou em terceiro com 111,425, e Jade Carey, que conquistou a medalha de ouro no solo em Tóquio, ficou em quarto lugar com 111,350 pontos.