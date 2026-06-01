Brasil usará uniforme azul na Copa do Mundo, e goleiros terão polêmica camisa vermelha No último ano, uma polêmica se instaurou diante do aval da CBF para a produção de uma camisa vermelha para a seleção Estadão Conteúdo 01.06.26 17h06 A Fifa definiu os uniformes de cada seleção para as partidas da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil não irá a campo apenas de amarelo. Em cada jogo da fase de grupos, a seleção brasileira usará um uniforme diferente. A lista inclui até uma camisa vermelha para os goleiros. No último ano, uma polêmica se instaurou diante do aval da CBF para a produção de uma camisa vermelha para a seleção. O uniforme ocuparia o lugar da camisa azul. Tudo estava fechado com a Nike, mas houve um recuo após a troca na presidência da entidade. A estreia contra o Marrocos é o único jogo da primeira fase em que o Brasil vestirá os camisa amarela, calção azul e meias brancas. Os goleiros estarão todos de preto. Os marroquinos vestem camisa e meias vermelhas e calção verde. Na segunda rodada, contra o Haiti, o time brasileiro usará azul na camisa e no calção, com as meias pretas. Os goleiros estarão com todo o uniforme magenta. Os haitianos vestem camisa, calção e meias brancas. É na terceira rodada em que os goleiros brasileiros irão aparecer com uniforme todo vermelho. Os jogadores de linha voltam a ter a camisa amarela e meias brancas, mas com calção também branco. O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo. A estreia será contra a seleção do Marrocos, em East Rutherford (Nova Jersey), dia 13 de junho, às 19h (de Brasília). Na segunda rodada, o adversário será o Haiti, dia 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia. A seleção fecha a primeira fase diante da Escócia, dia 24 de junho, às 19h, em Miami. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira uniforme cores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05