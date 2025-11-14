Brasil testa defesa contra Senegal invicto no início da última Data Fifa do ano Estadão Conteúdo 14.11.25 20h07 Faltam sete meses para a Copa do Mundo, e Carlo Ancelotti tem apenas mais três Datas Fifa, incluindo a atual, para fazer testes em amistosos da seleção brasileira. Em busca do time ideal, cada vez mais perto de uma forma final, o treinador italiano espera se reconciliar com a vitória a partir das 13 horas (de Brasília) deste sábado, quando enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres. O Brasil terminou a Data Fifa anterior envolto em frustração, ao perder pela primeira vez na história para o Japão, em partida na qual foi derrotado por 3 a 2, em Tóquio. Na ocasião, Ancelotti fez experimentos no time. Antes, venceu a Coreia do Sul por 5 a 0, com uma escalação mais próxima do que vem se tornando a equipe titular. A formação inicial contra o Senegal, inclusive, deve ter poucas mudanças em relação à utilizada contra os sul-coreanos, todas na defesa. Ederson volta para o gol e Éder Militão assume a lateral direita para Marquinhos formar a dupla de zaga com Gabriel Magalhães. Na esquerda, Alex Sandro começa jogando. Encontrar a melhor disposição defensiva é justamente o grande objetivo do técnico da seleção. "A defesa foi uma peça-chave nas últimas conquistas do Brasil", disse Ancelotti, relembrando os times de 1994 e 2002. "Uma equipe com individualidade fantástica, que gostava do jogo, mas sabia como não se expor... Lembro de 1994, um time com dois meio-campistas defensivos, muito fechado na defesa e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. É isso que eu penso para a Copa do Mundo. Uma defesa sólida ajuda jogadores de qualidade a fazer a diferença." Sem a possibilidade de enfrentar seleções europeias, ainda envolvidas nas Eliminatórias, nesta Data Fifa, a comissão técnica brasileira escolheu encarar seleções africanas. Depois do Senegal, enfrenta a Tunísia, terça-feira, dia 18. "Senegal é uma equipe muito forte e pode ser surpresa na Copa do Mundo, assim como foi Marrocos no último Mundial. É um time repleto de jogadores top. Tive a sorte de treinar Koulibaly, que está entre os melhores defensores com quem já trabalhei", comentou Ancelotti. A percepção do italiano é justificada pelo ótimo momento vivido pelos senegaleses sob o comando do técnico Pape Thiaw, que não perdeu nenhuma partida - contando jogos oficiais e amistosos - desde que assumiu o lugar de Diou Cissé, primeiro interinamente e depois definitivamente. Foram 11 vitórias e sete empates. Garantida no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, assim como o Brasil, a equipe da África Ocidental carimbou a vaga ao terminar as Eliminatórias Africanas na primeira colocação do Grupo B, com 24 pontos. Em junho deste ano, deu outra demonstração de força, ao vencer a Inglaterra por 3 a 1 em jogo amistoso disputado em território britânico. Nos apenas dois encontros que teve com o Brasil, a seleção senegalesa guarda boas memórias: um empate por 1 a 1 em 2019 e vitória por 4 a 2 em 2023. "Senegal x Brasil é um jogo de prestígio", comentou Thiaw. "Agora, teremos um jogo em Londres. Sabemos que o Brasil é uma seleção que dispensa apresentações. É uma equipe muito boa e, como costumamos dizer, os jogos preparatórios servem para preparar o terreno, consolidar o que conquistamos e também tentar corrigir erros." O Senegal ainda tem Sadio Mané como uma de suas referências em campo, mesmo que longe de ser o jogador brilhante que foi no Liverpool. Hoje, o jogador de 33 anos defende a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo. Mané tem, contudo, jogadores mais jovens para dividir a responsabilidade. Caso de Ismaila Sarr, 27, autor de oito gols em 16 jogos pelo Crystal Palace nesta temporada. O meio-campista Idrissa Gueye, do Tottenham, e o lateral-direito Antoine Mendy, do Nice, são outros nomes importantes da seleção senegalesa. FIHA TÉCNICA BRASIL - Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti. SENEGAL - Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw. ÁRBITRO - Jarred Gillett (ING). HORÁRIO - 13 horas (de Brasília). LOCAL - Emirates Stadium, em Londres. Palavras-chave futebol amistoso Vrasil Senegal 