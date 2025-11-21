Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series Em 2026, tanto times masculinos como femininos terão a oportunidade de participar da iniciativa Agência Brasil 21.11.25 22h41 A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (21) que o Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series, competição que tem como objetivo oferecer oportunidades de crescimento para seleções nacionais que têm poucas oportunidades de enfrentar adversários diferentes daqueles que tradicionalmente medem forças. Em março de 2024 foi realizada uma versão piloto do torneio, apenas com seleções masculinas. Agora, durante as Datas Fifas de março e de abril de 2026, tanto times masculinos como femininos terão a oportunidade de participar da iniciativa. “A Fifa Series feminina estreará com eventos no Brasil, na Costa do Marfim e na Tailândia”, informou a entidade máxima do futebol mundial em comunicado à imprensa. “A Fifa Series visa desbloquear o potencial de desenvolvimento de jogadores, treinadores e torcedores, promovendo a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas significativas. A edição 2026 ampliará ainda mais esse impacto, tanto para o futebol masculino quanto para o feminino”, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Já a edição masculina da competição terá como sedes Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fifa Series Fifa Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44