O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series

Em 2026, tanto times masculinos como femininos terão a oportunidade de participar da iniciativa

Agência Brasil

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (21) que o Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series, competição que tem como objetivo oferecer oportunidades de crescimento para seleções nacionais que têm poucas oportunidades de enfrentar adversários diferentes daqueles que tradicionalmente medem forças.

Em março de 2024 foi realizada uma versão piloto do torneio, apenas com seleções masculinas. Agora, durante as Datas Fifas de março e de abril de 2026, tanto times masculinos como femininos terão a oportunidade de participar da iniciativa.

“A Fifa Series feminina estreará com eventos no Brasil, na Costa do Marfim e na Tailândia”, informou a entidade máxima do futebol mundial em comunicado à imprensa.

“A Fifa Series visa desbloquear o potencial de desenvolvimento de jogadores, treinadores e torcedores, promovendo a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas significativas. A edição 2026 ampliará ainda mais esse impacto, tanto para o futebol masculino quanto para o feminino”, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Já a edição masculina da competição terá como sedes Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

