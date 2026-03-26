Brasil perde para a França em amistoso da Copa do Mundo Mesmo com um jogador a mais, equipe não consegue reação e é superada por 2 a 1 em Boston, nos Estados Unidos O Liberal 26.03.26 19h22 Brasil x França (MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP) A Seleção Brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1 na última quinta-feira (26), em um amistoso internacional disputado no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. A partida serviu de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os gols que garantiram a vitória francesa foram marcados por Kylian Mbappé e Hugo Ekitike. Pelo lado brasileiro, Bremer foi o responsável por descontar o placar. O Brasil jogou com um atleta a mais desde os sete minutos do segundo tempo, após a expulsão de Dayot Upamecano por uma falta em Matheus Cunha, mas a vantagem numérica não foi suficiente para a virada. Este confronto também marcou a estreia dos novos uniformes das seleções. A equipe brasileira utilizou a camisa reserva, na cor azul, enquanto a França apresentou um modelo em verde claro, inspirado nas cores da Estátua da Liberdade. Confronto histórico e próximos passos O último encontro entre as duas seleções havia acontecido há 11 anos. Na ocasião, o Brasil, sob o comando do técnico Dunga, venceu por 3 a 1 em Paris, com gols assinalados por Oscar, Neymar e Luiz Gustavo. A Seleção Brasileira já tem novo compromisso agendado. A equipe volta a campo na próxima terça-feira (31) para enfrentar a Croácia, às 21h (horário de Brasília). Este será o último jogo antes da convocação final para o Mundial, prevista para 18 de maio. Como foi a partida O Brasil iniciou o jogo com maior volume e criando as primeiras chances de gol. Raphinha finalizou aos 4 e aos 11 minutos, enquanto Vini Jr. se destacou em contra-ataques e Gabriel Martinelli também teve boas oportunidades. Contudo, a equipe não conseguiu ser efetiva e acertar o gol. A França, por sua vez, abriu o placar com seu principal jogador, Kylian Mbappé. Aos 31 minutos, Dembélé acionou o camisa 10, que driblou a defesa brasileira e finalizou com cobertura sobre o goleiro Ederson. No segundo tempo, a equipe brasileira intensificou as investidas, especialmente após a entrada de Luiz Henrique no intervalo. Aos sete minutos da etapa final, Matheus Cunha foi derrubado na entrada da área por Upamecano. O zagueiro francês, inicialmente advertido com cartão amarelo, acabou expulso após revisão do VAR (árbitro de vídeo). Mesmo com um jogador a mais, o Brasil continuou tentando pressionar o goleiro Maignan. Entretanto, foi a França que ampliou o placar aos 19 minutos. Em um rápido contra-ataque, Olise encontrou espaço entre cinco defensores brasileiros e passou para Ekitike, que finalizou e fez o segundo gol. Aos 32 minutos, o Brasil conseguiu diminuir. Gusto cometeu falta em Vini Jr. Na cobrança, Danilo cruzou na segunda trave para Casemiro, que desviou a bola. Ela sobrou para Luiz Henrique, que ajeitou para Bremer finalizar, marcando o gol brasileiro e deixando o placar em 2 a 1. Nos acréscimos, Vini Jr. e Igor Thiago tiveram uma oportunidade clara para empatar a partida. Após toque rasteiro de Bremer, a bola atravessou toda a pequena área, mas os atacantes não conseguiram empurrar para o fundo do gol. Calendário da Seleção até a Copa A Seleção Brasileira tem os seguintes compromissos agendados em sua preparação: Brasil x França: 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston (EUA), às 17h Brasil x Croácia: 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 21h Convocação final: 18 de maio Brasil x Panamá: 31 de maio, no Maracanã Brasil x Egito: 6 de junho, em Cleveland (EUA) 