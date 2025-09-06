Brasil leva virada da 'invencível' Itália e adia sonho do título inédito no Mundial de vôlei Seleção acabou superada pelas italianas, que venceram por 3 a 2 em Bangcoc Estadão Conteúdo 06.09.25 12h37 Italianas comemoram com ponto diante do Brasil (Divulgação/FIVB) O sonho do inédito mundial feminino de vôlei foi adiado para o Brasil. A equipe fez uma disputa em alto nível contra a Itália, mas sofreu a virada e perdeu na semifinal por 3 sets a 2, em Bangkok, na Tailândia. Campeã em 2002, a Itália tenta o bicampeonato neste domingo, contra a Turquia, que bateu o tricampeão Japão por 3 a 1, também neste sábado. É a primeira final de Mundial das turcas. Mais cedo, japonesas e brasileiras disputam o terceiro lugar. O tamanho do desafio estava representado na invencibilidade que a Itália sustentava. Sem perder há 34 jogos, as italianas acumularam, desde o ano passado, duas conquistas de Liga das Nações e o ouro olímpico em Paris. Na campanha até aqui, a seleção da Itália havia perdido apenas um set, para Bélgica, na primeira fase. Por outro lado, era o Brasil que havia vencido a Itália pela última vez, na Liga das Nações de 2024. A seleção brasileira teve um dos melhores começos de partida da campanha. Apesar de errar muitos saques, as brasileiras conseguiram se impor e abrir vantagem de seis pontos, com 17 a 11. Do outro lado, a oposta Paola Egonu não tinha um bom dia. O técnico Julio Velasco optou por dar chances a Ekaterina Antropova, que teve desempenho melhor. Jogadora Julia Bergmann faz a defesa para o Brasil (Divulgação/FIVB) O Brasil perdeu a vantagem quando se aproximou de decidir o set. Zé Roberto teve de parar a partida para realinhar as jogadoras. Deu certo, com pancada Rosamaria e um erro forçado para o time vencer o primeiro set por 25 a 22. Antropova foi mantida entre as titulares no segundo set e fez a diferença. Com 2,02m, ela foi responsável por fechar portas ao ataque brasileiro com bloqueios. A ponteira Myriam Sylla também ajudou a Itália a construir a vantagem. O Brasil cresceu, sem dar os pontos à Itália com facilidade. A líbero Marcelle foi crucial nas defesas, e Gabi assumiu o protagonismo para que o time de Zé Roberto conseguisse empatar por 12 a 12. A Itália voltou a tomar a frente, mas sem conseguir abrir grande vantagem, mesmo com as brasileiras caindo no desempenho e cometendo erros. Foi o suficiente, contudo, para empatar o jogo, devolvendo o placar de 25 a 22. O terceiro set manteve a competitividade alta. O Brasil saiu na frente, mas Antropova, com dois aces, colocou a Itália em vantagem. Julia Kudiess passou a ser destaque do Brasil, principalmente com bloqueios. A xará Julia Bergmann sofria com erros de recepção e virou alvo dos ataques da Itália. Ponto a ponto, o set foi nervoso. Antropova foi fenomenal e chegou a 20 pontos no jogo, a maioria nesta terceira parte. A Itália chegou ao set point, mas Gabi evitou a vitória italiana e, após defesa espetacular de Julia Kudiess, deu a chance de o Brasil fechar o set. Após três set points perdidos pelas brasileiras e dois pelas italianas, o Brasil voltou a ficar em vantagem no jogo, fechando o terceiro set por 30 a 28. Brasileiras tentam bloquear um ataque italiano (Divulgação/FIVB) O equilíbrio se manteve no quarto set. Com erros da Itália, principalmente com Egonu, a central Danesi assumiu a responsabilidade do lado azul. Rosamaria e Gabi Guimarães foram destaques do ataque do Brasil. Julia Bergmann estava em dia difícil na quadra. A partir de erros da ponteira, a Itália abriu vantagem, que chegou a quatro pontos. O Brasil reagiu forçando erros das adversárias e reduziu a diferença para dois. Antropova voltou a fazer a diferença para a Itália, mas não foi o suficiente para conter a remontada brasileira. Continuou a perseguição no placar, que chegou a ficar empatado por 22 a 22. Foi a Itália, contudo, que chegou ao set point e forçou o quinto set, ao fechar o quarto por 25 a 22. A Itália começou melhor no set decisivo. O Brasil buscou a diferença ainda nos primeiros pontos. As italianas cediam pouquíssimos erros e abriram dois pontos de vantagem. Zé Roberto pediu tempo, o que fez efeito. Gabi Guimarães falou em confiança e deu exemplo, colocando o Brasil na frente, com 10 a 9. A capitã brasileira somava, nesse momento, 25 pontos. A equipe azul voltou à frente, mas o Brasil manteve a disputa ponto a ponto. Diana pontuou com bloqueio pela sexta fez e colocou a seleção brasileira a dois pontos da final, com 13 a 12. Egonu igualou. Julia Bergmann errou na recepção do saque, e o Brasil não conseguiu sair para o ataque. Danesi, sem dificuldade, deu a chance do match point para a Itália. Depois de muita disputa, Egonu classificou as italianas, fechando o set em 15 a 13. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial feminino Brasil Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11