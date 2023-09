Brasil leva 4 medalhas no World Challenge Cup, em Paris

O Brasil conquistou cinco medalhas na Paris World Challenge Cup, na França, neste domingo (17). Esta é a última competição antes do Mundial da Antuérpia, na Bélgica. Levaram prata os atletas Rebeca Andrade, nas paralelas assimétricas; Jade Barbosa, no solo; e Arthur Nory, na barra fixa. Já o bronze foi para Flávia Saraiva, na trave; e Bernardo Miranda, na barra fixa.

VEJA MAIS

Rebeca estava em primeiro lugar na fase classificatória das paralelas, no dia anterior. Neste domingo, ela fez a saída com Fabrichnova, um duplo mortal com dupla pirueta, que foi executado pela primeira vez em uma competição, mas isso não foi levado em conta pelos juízes. Rebeca ficou com a pontuação de 14,600, isto é, somente 0,1 a menos do que a francesa Melaine de Jesus, que ficou com o ouro.

Na trave, Flávia Saraiva fez uma série sem erro aparente, mas teve 2,050 pontos de desconto de execução e ficou em terceiro lugar, com 13,450, atrás da francesa Marine Boyer, que levou o ouro com 13,500, e da argelina de origem francesa Kaylia Nemour, que foi prata com a mesma nota.

No solo, Jade Barbosa tirou nota 13,400 e levou a prata. O ouro foi para Melaine. Flávia Saraiva terminou em quarto, com 13,200, atrás também da mexicana Alexa Moreno, que foi bronze com 13,300. Uma pisada fora da área de competição tirou 0,2 da brasileira, que poderia ter sido prata.

Masculino

Os brasileiros Arthur Nory (prata) e Bernardo (bronze) no pódio com Tang Chia-Hung, de Taiwuan (ouro). (Reprodução (Instagram @arthurnory))

Na competição masculina da barra fixa, Arthur Nory e Bernardo Miranda dividiram o pódio, com Nory ganhando a prata com 14,350 pontos e Bernardo o bronze, com 13,900, logo na primeira etapa de Copa do Mundo da carreira.