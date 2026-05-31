Brasil goleia Panamá em amistoso pré-Copa no Maracanã A equipe de Carlo Ancelotti mostra força antes do Mundial e testa novas formações em vitória expressiva Estadão Conteúdo 31.05.26 20h47 Faltam menos de duas semanas para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 neste domingo, no Maracanã, em sua despedida da torcida nacional. A vitória gerou boas dúvidas para o técnico Carlo Ancelotti na montagem do time titular. Os atletas que iniciaram a partida não apresentaram a mesma força dos reservas, que entraram no intervalo. Vinícius Júnior foi o destaque do primeiro tempo. Na segunda etapa, o volante Danilo Santos, do Botafogo, o atacante Igor Thiago, do Brentford, e Lucas Paquetá, do Flamengo, brilharam e indicaram que podem brigar pela titularidade. Neymar, em recuperação de lesão na panturrilha, permaneceu no banco. Viagem e Próximos Desafios Após a partida, os jogadores ganham folga e se reapresentam até 16 horas no Hotel Hilton da Barra da Tijuca. A delegação parte de lá para o Aeroporto do Galeão. O voo fretado rumo a Nova York decola às 20 horas, com chegada prevista para 5 horas de terça-feira no horário de Brasília. A seleção ficará hospedada no The Ridge Hotel, em Basking Ridge, no Estado de Nova Jersey. Os treinamentos serão realizados no Columbia Park Training Facility, em Morristown, centro de treinamentos do New York Red Bulls. Amistosos Finais O Brasil ainda realizará mais um amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. No dia 6, em Cleveland, às 19h (de Brasília), a seleção enfrentará o Egito, uma das equipes mais fortes da África e que conta com Mohamed Salah. A primeira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ocorrerá em East Rutherford, no MetLife Stadium, às 19 horas do sábado, dia 13, contra Marrocos, quarto colocado na última edição do Mundial. O Jogo: Brasil 6 x 2 Panamá A Seleção Brasileira começou o amistoso de forma avassaladora e parecia pronta para golear os panamenhos. Com apenas um minuto, Vinícius Júnior aproveitou um desajuste na defesa adversária, arriscou de longe e marcou um golaço. Aos 13 minutos, Murillo empatou para o Panamá. Ele contou com desvio em Matheus Cunha na barreira em cobrança de falta, enganando Alisson. A seleção demonstrava dificuldades em criar espaços. No entanto, Vini Jr. estava inspirado e, aos 38, cruzou para Casemiro marcar o segundo gol. O lance foi checado pelo VAR e confirmado. No segundo tempo, Ancelotti fez 10 alterações. Igor Thiago pressionou a saída de bola panamenha aos 8 minutos, o goleiro entregou a bola para Rayan, que marcou um belíssimo gol. Aos 15, Lucas Paquetá marcou o quarto gol após jogada trabalhada com o volante Danilo e Douglas Santos, finalizando com um belo chute. No minuto seguinte, Igor Thiago sofreu pênalti após caneta em Escobar e foi derrubado pelo goleiro. Ele mesmo cobrou e marcou mais um, aos 18. Aos 36, o volante Danilo Santos, do Botafogo, marcou um golaço que demonstrou seu traquejo técnico, deixando um recado à comissão técnica. Dois minutos depois, Harvey conseguiu um chute de longe de rara felicidade e descontou para o Panamá. Ficha Técnica BRASIL x PANAMÁ BRASIL: Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Bremer (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Danilo Santos); Luiz Henrique (Rayan), Raphinha (Lucas Paquetá), Matheus Cunha (Igor Thiago) e Vini Jr (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti. PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Escobar (Ramos), Córdoba (Fariña) e Andrés Andrade (Miller); Harvey (Griffith), Blackman (Kadir) e José Rodríguez (Tomás Rodríguez); Bárcenas (Davis), Waterman (Fajardo) e Ismael Díaz (Cristian Martínez). Técnico: Thomas Christiansen. GOLS: Vini Jr, a 1, Murillo, aos 13, Casemiro, aos 38 minutos do 1º tempo; Rayan, aos 8, Lucas Paquetá, aos 15, Igor Thiago, aos 18, Danilo Santos, aos 36, Harvey minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Blackman. ÁRBITRO: Daniel Schlager (Fifa-ALE). PÚBLICO: 72.140 pessoas. RENDA: Não disponível. LOCAL: Maracanã, no Rio. 