Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil esfria expectativas, joga mal e encerra 2025 com empate insosso contra Tunísia

A seleção sofreu com os contra-ataques dos tunisianos no início e não foi criativa na frente

Estadão Conteúdo
fonte

Brasil x Tunísia (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF)

A seleção brasileira encerrou seus compromissos em 2025 com resultado e atuação ruins. Empatou por 1 a 1 com a Tunísia em amistoso nada empolgante em Lille, na França. Depois de empolgar ao ganhar com facilidade de Senegal, o Brasil desanimou seus torcedores.

Claudicante, a equipe nacional produziu pouco. Falta ao grupo comandado por Carlo Ancelotti maior constância a sete meses da Copa do Mundo.

A seleção sofreu com os contra-ataques dos tunisianos no início e não foi criativa na frente. Foi raso o repertório técnico, suficiente para empatar, não para a vitória que seria de virada. Paquetá teve a chance, mas isolou penalidade.

A boa notícia não foi uma novidade. Estêvão, 18 anos, reforçou que tem pouca idade, mas muita personalidade para assumir o protagonismo na seleção. Mais uma vez se destacou em um time de pouco brilho nesta terça.

O ex-jogador do Palmeiras converteu o pênalti para arrancar o empate e virar o artilheiro da "era Ancelotti": são cinco gols nas últimas seis partidas. Provou que é, mesmo, um talento precoce. Furou a fila na seleção e demonstrou, de novo, que as chances do hexa passam pelos pés dele.

Ao contrário do que fez contra Senegal, o Brasil parou na marcação do rival africano e pouco incomodou os tunisianos. Teve dificuldades na criação, o que ficou claro pela insistência nos chutes nada perigosos de fora da área.

A Tunísia levou perigo nos contragolpes e ao apertar a zaga brasileira. Foi assim que se originou o gol marcado por Mastouri. O artilheiro tunisiano recebeu na área e, desmarcado, teve o tempo e a calma necessárias para vencer Bento para abrir o placar aos 22.

O Brasil, em uma noite infeliz, só arrancou o empate na França por causa de um erro individual. O zagueiro Bronn esticou demais seu braço e o usou para tocar a bola dentro da área. Estêvão cobrou com força e converteu aos 43.

Vitor Roque foi a novidade para o segundo tempo. O atacante palmeirense entrou a fim de mostrar serviço. Correu bastante, só que esteve um pouco isolado no comando do ataque e recebeu poucas bolas. Teve mais que brigar que finalizar na frente.

O Tigrinho foi premiado pela insistência depois que desarmou Sassi dentro da área e foi derrubado. O árbitro francês Jérome Brisard anotou mais um pênalti. Estêvão não cobrou. Quem cobrou foi Lucas Paquetá. E o meio-campista fez feio. Isolou a chance da virada em Lille.

BRASIL 1 X 1 TUNÍSIA BRASIL: Bento, Wesley (Danilo), Éder Militão (Fabrício Bruno), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque), Vini Jr e Rodrygo (Luiz Henrique). Técnico: Carlo Ancelotti. TUNÍSIA: Dahmen; Valery, Meriah, Bronn, Talbi e Abdi (Ben Ouanes); Skhiri; Sassii, e Hannibal (Chaouat); Saad (Achouri) e Mastouri (Gharbi). Técnico: Sami Trabelsi. GOLS: Mastouri, aos 22, e Estevâo, aos 43 do 1ºT. ÁRBITRO: Jérome Brisard (França). CARTÕES AMARELOS: Wesley e Abdi. PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis. LOCAL: Decathlon Arena, em Lille, na França.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

amistosos

seleção brasileira

Tunísia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda