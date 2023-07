Brasil encara Chile no último amistoso antes da Copa do Mundo

A última partida da Seleção Brasileira Feminina antes da estreia na Copa do Mundo 2023, que começa no dia 20 deste mês, foi marcada para este domingo (2). Brasil e Chile se enfrentam às 10h30, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), para um amistoso. O confronto terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada).

No começo do jogo, aos quatro minutos do primeiro tempo, Nycole recebeu a bola pela direita e cruzou para Gabi Nunes. A atacante subiu entre duas marcadoras e cabeceou no ângulo direito. A goleira chilena Canales ainda deu um tapinha na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Este é o sexto amistoso do Brasil antes do Mundial, sediado na Austrália e Nova Zelândia.

Confira a lista das 26 jogadoras que irão representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023:

Goleiras:

Letícia Izidoro (Corinthians)

Bárbara (Flamengo)

Camila Rodrigues (Santos)

Zagueiras:

Antonia (Levante)

Bruninha (Gotham FC)

Kathellen (Real Madrid)

Lauren (Madrid CFF)

Monica Hickman (Madrid CFF)

Rafaelle (Arsenal)

Tamires (Corinthians)

Meio-campistas:

Duda Sampaio (Corinthians)

Luana (Corinthians)

Kerolin (North Carolina Courage)

Ary Borges (Racing Louisville)

Adriana (Orlando Pride)

Ana Vitória (Benfica)

Atacantes:

Nycole (Benfica)

Andressa Alves (Roma)

Marta (Orlando Pride)

Debinha (Kansas City Current)

Geyse (Barcelona)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Suplentes:

Tainara

Aline Gomes

Angelina

O Mundial

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo Feminina e estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide. Depois, joga contra a França, dia 29, em Brisbane, e Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne. A Seleção joga todas as partidas da primeira fase na Austrália.