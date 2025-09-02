Brasil dá adeus ao US Open após duplas de Luisa Stefani e Fernando Romboli levarem viradas Estadão Conteúdo 02.09.25 19h37 A terça-feira foi triste para o tênis brasileiro no US Open, com duas eliminações nas duplas e o fim dos representantes verde e amarelo na competição. Depois de um início arrasador e um pneu, Laura Pigossi e a húngara Timea Babos levaram a virada diante das cabeças de chave 3, a canadense Gabriela Dabrowski e a australiana Erin Routliffe, caindo com 6/0, 4/6 e 4/6. No masculino, o País também não teve o que comemorar. Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith encararam o croata Nikola Mektic e o norte-americano Rajeev Ram e se despediram, também de virada, com 7/6 (9/7), 5/7 e 5/7. Stefani e Babos começaram a partida em ritmo alucinante e precisaram somente de 29 minutos para fechar o primeiro set com três quebras o vexatório 6 a 0. A brasileira já foi parceira de Dabrowski e chegaram a uma semifinal do US Open. Como rivais, a canadense levou a melhor nesta terça. Depois do pneu, a dupla favorita equilibrou as ações e fez um segundo set igual até o 4 a 0, quando conseguiram a quebra e depois serviram para fechar em pontos diretos por 6 a 4. O embalo foi mantido no início da parcial decisiva, logo com a decisiva quebra. Com 5 a 4 contra, brasileira e húngara tiveram duas oportunidades de devolver a quebra ao abrirem 15 a 40 no serviço das rivais, mas acabaram não aproveitando e deram adeus à competição com novo 6 a 4. VIRADA E TRISTEZA TAMBÉM NO MASCULINO O jogo de Fernando Romboli começou igual e o empate permaneceu até 5 a 5, quando a dupla do brasileiro perdeu o serviço. Os oponentes sacaram para fechar, mas permitiram a reação e acabaram ficando atrás com 9 a 7 no tie-break. Assim como no primeiro set, Mektic e Ram também foram para o saque com a vantagem de fechar e novamente não aproveitaram. Tiveram o set point com 5 a 3 e desperdiçaram, vendo os rivais devolverem a quebra. Romboli e Smith ainda salvaram novo set point no serviço antes de empatarem por 5 a 5. Mas acabaram perdendo a parcial por 7 a 5. O set decisivo começou com quebra da parceria do brasileiro. A vantagem deu tranquilidade à dupla, que não tinha trabalho para se manter na frente com bons saques. Com curta na rede, Romboli fez 4 a 2. Mektic acusou dores musculares, precisando de atendimento médico em duas oportunidades. Mas não desistiu e viu um golpe de vista ruim do brasileiro ocasionar a quebra e a igualdade por 4 a 4. Croata e americano cresceram na partida e viraram em pontos seguidos no saque, jogando a pressão para o outro lado. Smith foi para o serviço tenso e não manteve a regularidade no começo, permitindo dois set points. Mas a dupla se safou e celebrou o 5 a 5. Caíram em novo 7 a 5 após quebra decisiva. 