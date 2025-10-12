Brasil conquista ouro, prata e bronze no segundo dia do Grand Prix de Lima de judô Estadão Conteúdo 12.10.25 20h57 O Brasil foi ao pódio três vezes neste domingo, segundo dia do Grand Prix de Lima de judô. Duas vezes bronze olímpico, Daniel Cargnin foi o campeão na categoria até 73 kg. Nauana Silva ganhou a medalha de prata até 63 kg, e Gabriel Falcão venceu no golden score para conquistar o bronze na categoria até 81 kg. Na final da categoria até 73 kg, Daniel Cargnin venceu o francês Dayyan Boulemtafes, de apenas 19 anos. A luta foi muito disputada e definida apenas a menos de dez segundos para o fim dos 4 minutos. Foi necessária a intervenção do vídeo para que o yuko fosse creditado para o brasileiro de 27 anos. "Meu primeiro ouro em Grand Prix. É muito importante", afirmou Cargnin, que revelou que o desempenho nos Jogos de Paris-2024, quando terminou na 17ª posição, ainda o incomoda, à Cazé TV. Entre as mulheres, na categoria até 63 kg, Nauana Silva, de 22 anos, chegou à final contra a canadense Jessica Klimkait, mas com menos de um minuto de luta foi derrotada por ippon e ficou com a medalha de prata. Nauana é a 11ª do ranking mundial da categoria e deve entrar no top 10. Dona de dois pódios olímpicos (ouro no Rio-2016 e bronze por equipes em Paris-2024), Rafaela Silva perdeu a disputa pelo bronze diante de Kaja Kajzer, da Eslovênia, também por ippon. O dia da delegação brasileira em Lima terminou com o bronze de Gabriel Falcão, de 22 anos, que conseguiu um wazari com mais de 4 minutos do golden score no combate com o finlandês Eetu Ihanamaki. Nesta segunda-feira, no último dia do Grand Prix de Lima, o Brasil terá quatro representantes entre as mulheres (Beatriz Freitas e Karol Gimenes, até 78 kg, e Giovanna Santos e Kátia Alves, acima de 78 kg) e seis entre os homens (Guilherme Schimidt e Rafael Macedo, até 90 kg, Giovani Ferreira e Leonardo Gonçalves, até 100 kg, e Lucas Lima e Rafael Buzacarini, acima de 100 kg). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Prix de Lima Daniel Cargnin Daniel Cargnin Nauana Silva Rafaela Silva Gabriel Falcão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão 12.10.25 19h32 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Futebol e fé Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré 12.10.25 16h02 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48