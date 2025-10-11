Brasil conquista dobradinha e 2 bronzes no primeiro dia do Grand Prix de Lima de judô Estadão Conteúdo 11.10.25 21h37 O judô brasileiro terminou o primeiro dia do Grand Prix de Lima, no Peru, com uma dobradinha e duas medalhas de bronze. Na categoria até 52 kg feminina, o topo do pódio foi dominado pelo Brasil. Jessica Pereira, 20ª do ranking mundial, terminou com a medalha de ouro ao vencer a final contra Gabriela Conceição, 72ª do mundo. Shirlen Nascimento e Jessica Lima ficaram com o bronze na categoria até 57 kg. Na decisão brasileira, Jessica Pereira atacou primeiro e conseguiu uma queda, que valeu yuko. Apesar dos esforços da compatriota, a judoca de 31 anos manteve a vantagem até a final para garantir o título. "Essa final só mostra a potência do judô brasileiro", afirmou a campeã para a Cazé TV. "Estava preparada para qualquer uma que passasse na minha frente." Shirlen Nascimento e Jessica Lima garantiram lugar no pódio ao vencerem a israelense Timna Nelson Levy e a britânica Acelya Toprak, respectivamente, nas disputas pelo bronze. Além das quatro medalhas, o Brasil esteve próximo do pódio em outras 3 categorias. Michel Augusto (até 60 kg), Ronald Lima (até 66 kg), Alexia Nascimento (até 48 kg) perderam a disputa pelo bronze e terminaram na quinta posição em suas categorias. Neste domingo, acontecem as disputas até 63 kg e 70 kg no feminino, e até 73 kg e 81 kg no masculino. O torneio peruano marca o retorno aos tatames do vice-campeão olímpico Willian Lima, que ficou afastado há mais de um ano por lesão, que estreia contra o checo Chusniddin Karimov na categoria até 73 kg. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Prix de Lima Jessica Pereira Gabriela Conceição Shirlen Nascimento Jessica Lima COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. 11.10.25 20h24 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41 Futebol e fé Na Trasladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus' Matheus Nogueira afirma ter ficado impressionado com a mobilização e a magnitude do Círio em Belém 11.10.25 19h12 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39