Brasil conhece neste sábado o horário e o local da estreia na Copa do Mundo 2026

A seleção brasileira conheceu, nesta sexta-feira, quais serão seus adversários no Grupo C da Copa do Mundo 2026. A equipe de Carlo Ancelotti agora saberá o calendário completo da competição nos Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa vai anunciar neste sábado os horários e locais das partidas, incluindo a estreia do Brasil.

A cerimônia será realizada em Washington com início previsto para as 14 horas (horário de Brasília). Além de Gianni Infantino, presidente da Fifa, vão comandar o evento os ex-atletas Ronaldo, Totti, Stoichkov e Lalas. Além disso, cada seleção já classificada para o Mundial também contará com um representante.

Os rivais da seleção na primeira fase são conhecidos: Marrocos, Haiti e Escócia. Resta agora à CBF saber onde serão realizados os confrontos para visitar os últimos locais e determinar como será a logística do elenco brasileiro no ano que vem.

Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil terá jogos nos dias 13, 19 e 24 de junho, respectivamente. Há duas possibilidades na mesa: o Brasil poderá fazer sua estreia na Copa contra Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, ou no Gillette Stadium, em Foxborough, na região de Boston.

A possibilidade maior é de estrear no Gillette Stadium, onde poderia realizar também a partida da segunda rodada, contra o Haiti, no dia 19, e fechar esta fase no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, frente à Escócia, no dia 24.

Para ser a sede da seleção na Copa, a região de Nova York é uma das opções, bem à frente, neste momento, de Orlando, que chegou a ser favorita, mas está praticamente descartada. A região de Boston também está na pauta e poderá ser feita uma visita a locais perto de Atlanta.

A CBF definiu que os jogadores começam a se apresentar em 25 de maio do ano que vem, no centro de treinamento da entidade, na Granja Comary. Carlo Ancelotti vai convocar os 26 jogadores em meados do mesmo mês. Há ainda a previsão de dois amistosos a serem realizados, um deles no Brasil, em preparação para o Mundial.