Brasil conhece neste sábado o horário e o local da estreia na Copa do Mundo 2026 A Fifa vai anunciar neste sábado os horários e locais das partidas, incluindo a estreia do Brasil Estadão Conteúdo 06.12.25 12h07 Brasil x Tunísia (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF) A seleção brasileira conheceu, nesta sexta-feira, quais serão seus adversários no Grupo C da Copa do Mundo 2026. A equipe de Carlo Ancelotti agora saberá o calendário completo da competição nos Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa vai anunciar neste sábado os horários e locais das partidas, incluindo a estreia do Brasil. A cerimônia será realizada em Washington com início previsto para as 14 horas (horário de Brasília). Além de Gianni Infantino, presidente da Fifa, vão comandar o evento os ex-atletas Ronaldo, Totti, Stoichkov e Lalas. Além disso, cada seleção já classificada para o Mundial também contará com um representante. Os rivais da seleção na primeira fase são conhecidos: Marrocos, Haiti e Escócia. Resta agora à CBF saber onde serão realizados os confrontos para visitar os últimos locais e determinar como será a logística do elenco brasileiro no ano que vem. Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil terá jogos nos dias 13, 19 e 24 de junho, respectivamente. Há duas possibilidades na mesa: o Brasil poderá fazer sua estreia na Copa contra Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, ou no Gillette Stadium, em Foxborough, na região de Boston. A possibilidade maior é de estrear no Gillette Stadium, onde poderia realizar também a partida da segunda rodada, contra o Haiti, no dia 19, e fechar esta fase no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, frente à Escócia, no dia 24. Para ser a sede da seleção na Copa, a região de Nova York é uma das opções, bem à frente, neste momento, de Orlando, que chegou a ser favorita, mas está praticamente descartada. A região de Boston também está na pauta e poderá ser feita uma visita a locais perto de Atlanta. A CBF definiu que os jogadores começam a se apresentar em 25 de maio do ano que vem, no centro de treinamento da entidade, na Granja Comary. Carlo Ancelotti vai convocar os 26 jogadores em meados do mesmo mês. Há ainda a previsão de dois amistosos a serem realizados, um deles no Brasil, em preparação para o Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Marrocos Escócia Haiti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48