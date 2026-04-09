Brasil bate recorde na arbitragem da Copa do Mundo com Wilton, Abatti, Claus e seis assistentes Estadão Conteúdo 09.04.26 14h06 A delegação de arbitragem do Brasil na Copa do Mundo dos Estados unidos, México e Canadá, a partir de junho, será a maior de toda a competição, com 48 seleções, com a Fifa oficializando três árbitros de campo e outros seis auxiliares verde e amarelo nesta quinta-feira. Como já era previsto, a entidade oficializou que os árbitros Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio representarão o País no maior torneio de futebol do planeta, a partir de 11 de junho, com Mexico e África do Sul abrindo a Copa no estádio Azteca. Além do trio que encabeça o ranking de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Brasil contará com outros seis árbitros assistentes: Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski. "Não é apenas um dado estatístico. É o reflexo de um trabalho sério, consistente e cada vez mais alinhado com os padrões de excelência do futebol mundial. Essa representatividade reforça a confiança da Fifa na arbitragem brasileira e evidencia a qualidade técnica, a preparação física e o compromisso dos nossos profissionais com o jogo", celebrou Netto Góes, Diretor de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Estar nesse cenário, com protagonismo, mostra que o Brasil não apenas forma grandes jogadores, mas também entrega ao mundo árbitros capacitados para atuar nas competições mais exigentes", completou. "Temos que destacar o trabalho coletivo. Não têm vencedores, existe uma equipe vencedora que trabalha muito para o melhor da arbitragem no futebol brasileiro. E precisamos destacar o trabalho que é desenvolvido. No último final de semana começamos o trabalho com a arbitragem profissional, um marco no nosso futebol, e hoje temos essa noticia fantástica de nove árbitros na Copa do Mundo, o país com mais representantes", ressaltou Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. "Isso fortalece o futebol brasileiro. É o reconhecimento da Fifa pelo trabalho desenvolvido pela arbitragem brasileira. E não vamos parar por aí. Estamos trabalhando para evoluir ainda mais, seja na parte da tecnologia e também na preparação dos árbitros", acrescentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo arbitragem Brasil Raphael Claus Ramon Abatti Abel Wilton Pereira Sampaio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40