Bragantino prolonga vínculo de Maurício Barbieri por mais dois anos

Uma das figuras mais importantes no processo de reabilitação que passou o Red Bull Bragantino dentro do Campeonato Brasileiro, o técnico Mauricio Barbieri teve a sua permanência assegurada pelo clube ao assinar um novo acordo.

>As partidas que restam para o Massa Bruta na reta final do Brasileirão

Agora, o contrato do profissional de 39 anos de idade com a equipe de Bragança Paulista irá até o final de 2022, seguindo a linha de pensamento em manter o nome para o projeto de fazer o clube frequentar as competições continentais.

Tendo chegado ao clube em setembro de 2020, Barbieri encontrou uma campanha onde o Massa Bruta não conseguia corresponder as expectativas de um time com tamanho investimento. Algo que, logo nas primeiras rodadas, persistiu em ocorrer e deu a impressão de que o trabalho logo seria descontinuado.

Todavia, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras, tanto o desempenho como os resultados passaram a se tornar cada vez mais evidentes. Foram, de lá até aqui, 16 compromissos com oito vitórias, cinco empates e somente três resultados negativos.

Como efeito natural, o time que brigava somente pela manutenção na Série A passou a projetar metas bem mais ambiciosas como, por exemplo, alcançar o grupo das equipes que jogarão a Pré-Libertadores. Nesse momento, o Bragantino tem 48 unidades, oito a menos do que o Grêmio, sexto colocado.