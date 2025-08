Bragança inicia eliminatórias da 56ª edição dos Jogos da Semana da Pátria com 141 clubes inscritos

Com o tema “Nosso jogo, nossa bragantinidade!”, a cidade de Bragança, no nordeste paraense, dá início às eliminatórias da 56ª edição dos Jogos da Semana da Pátria, uma das competições esportivas mais tradicionais do município. Neste ano, 141 clubes confirmaram participação, reforçando a força do futebol amador local e o engajamento das comunidades bragantinas.

O sorteio oficial das chaves será realizado nesta quinta-feira (1º), às 18h, no Museu da Marujada, com acesso livre ao público e transmissão ao vivo pelo canal Vini TV. O evento marca o lançamento oficial da programação esportiva da Semana da Pátria, que tradicionalmente movimenta atletas, torcedores e bairros inteiros de Bragança.

As eliminatórias acontecerão entre os dias 11 e 23 de agosto, com os 141 clubes divididos em 14 chaves, cada uma liderada por um cabeça de chave. São eles: Alfa Studio Fitness, Amigos da Cevada, Cevada, Clone Família Cunha, Destrói, EC Beiradão, Casa Santo Antônio, Embalagem FC, Família Braz, Galera do Canto (GDC), Julifer, Mega Trevão, Rigley e Time do Canto.

Ao término dessa fase, os 14 campeões de chave se juntarão a três dos semifinalistas da edição passada, totalizando 17 times classificados para a fase principal da competição, que será disputada entre 1º e 6 de setembro, durante a Semana da Pátria.

Segundo o regulamento, os semifinalistas de um ano garantem vaga direta na edição seguinte. Caso não repitam o desempenho, retornam à fase eliminatória como cabeças de chave. Um dos destaques históricos da competição, o ACB — maior campeão da Semana da Pátria com oito títulos (1985, 1994, 1999, 2000, 2001 e 2002) — decidiu não participar este ano, abrindo mão inclusive da condição de cabeça de chave.

Mais do que uma competição esportiva, os Jogos da Semana da Pátria representam um símbolo cultural e social de Bragança, reforçando a identidade bragantina por meio do esporte e da convivência comunitária. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, reafirma o compromisso com a valorização dos talentos locais, a transparência do torneio e a tradição de promover o maior evento esportivo do município.