Remo amplia vantagem sobre Paysandu em número de sócios-torcedores, aponta levantamento

Um levantamento feito pelo ge.globo com clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro apontou que o Clube do Remo aparece à frente do Paysandu no número de sócios-torcedores em 2025. O Fenômeno Azul contabiliza 5.628 associados adimplentes, contra 4.365 do programa bicolor, o Payxão.

O ranking considera os dados atualizados junto aos 40 clubes que disputam as duas principais divisões do futebol nacional. Os critérios de contabilização variam de acordo com o estatuto de cada agremiação. Entre os paraenses, o Remo ocupa a 27ª colocação, enquanto o Paysandu aparece em 29º.

Confira o ranking:

Palmeiras: 184.712 - Avanti Internacional: 111.021 - Sócio Internacional Atlético-MG: 106.465 - Galo na Veia Grêmio: 104.823 - Sócio Grêmio Flamengo: 100.000* - Nação Sócio-Torcedor Corinthians: 84.737 - Fiel Torcedor Cruzeiro: 83.172 - Sócio Cinco Estrelas Bahia: 75.000* - Sócio Esquadrão Botafogo: 68.541 - Camisa 7 Santos: 67.621 - Sócio Rei São Paulo: 54.613 - Sócio Torcedor Vasco: 44.115 - Sócio Gigante Ceará: 43.354 - Sócio Vozão Fortaleza: 40.023 - Sócio Torcedor Fortaleza Fluminense: 39.592 - Sócio Futebol Vitória: 32.890 - Sou Mais Vitória Athletico-PR: 32.000* - Sócio Furacão Coritiba: 29.500 - Sócio Coxa Sport: 23.190 - Sócio Sport Criciúma: 16.000** - Clube Carvoeiro Avaí: 15.287 - Sócio Leão da Ilha Bragantino: 10.000* - Massa Bruta Goiás: 9.176 - Sócio Esmeralda Juventude: 8.067 - Sócio Jaconero Botafogo-SP: 8.000* - Botafanáticos Chapecoense: 7.341 - Sócio Condá Vila Nova: 5.924 - Sócio Tigrão Remo: 5628 - Fenômeno Azul CRB: 5.614 - Galo Fiel Operário-PR: 4.528 - Sócio Maior do Interior Paysandu: 4.365 - Payxão Amazonas: 4.121 - Sócio Amazonas Atlético-GO: 3.000* - Meu Dragão Mirassol: 2.700** - Fanáticos Mirassol Novorizontino: 1.479** - Eu Sou Torcedor Ferroviária: 1.000* - Sócio Locomotiva Volta Redonda: 240*** - Eu Sou Voltaço Cuiabá: 148 - Sócio Dourado América-MG (Onda Verde): não divulgou os números. Athletic Club: não tem programa de sócios.

Na liderança nacional está o Palmeiras, com 184.712 sócios ativos no programa Avanti, número que garantiu ao clube uma receita de cerca de R$ 30 milhões até maio. O Internacional retomou a vice-liderança com 111.021 sócios adimplentes, ultrapassando o Atlético-MG, que aparece em terceiro com 106.465. Grêmio (104.823) e Flamengo (100.000) completam o top-5.

O levantamento ainda mostra movimentações nos grandes clubes do país. O Inter registrou crescimento de 4% em relação ao fim de 2024, enquanto o Grêmio aumentou em 7% a sua base de associados. Já o Atlético-MG perdeu quase sete mil sócios no período, redução de 6%. O Flamengo, por sua vez, teve expansão de 29% no quadro de adimplentes.

Na Região Norte, além de Remo e Paysandu, o Amazonas também figura na lista, com 4.121 sócios-torcedores ativos no programa Sócio Amazonas.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)