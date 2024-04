Braga anuncia saída do técnico Artur Jorge para o Botafogo; veja valores da transferência

Artur Jorge foi anunciado, nesta quarta-feira (03), oficialmente como novo técnico do Botafogo. Em comunicado, o Braga, antigo clube do treinador, afirmou que Jorge receberá o valor de 2 milhões de euros (R$10.9 milhões na cotação atual), em transferência de clube. O português chegou a um acordo com o Botafogo para comandar o clube carioca pelas próximas duas temporadas. Jorge assistiu ao jogo do Lyon pela Copa da França na última terça-feira (02), ao lado de John Textor, dirigente da SAF alvinegra.

Artur Jorge deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira (03) e seguir para o Estádio Nilton Santos para acompanhar a estreia do Botafogo na fase de grupos da Conmebol Libertadores, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, às 19h (horário de Brasília).

Veja o comunicado do Braga:

"A SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., confirma a transferência do treinador principal ARTUR JORGE TORRES GOMES ARAÚJO AMORIM para o S.A.F. BOTAFOGO mediante a contrapartida garantida de 2 milhões de euros. A transferência do treinador não implica para a SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. encargos com serviços de intermediação. O novo treinador principal da equipa da SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. e a respectiva equipa técnica serão anunciados oportunamente.”

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)