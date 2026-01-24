Capa Jornal Amazônia
Botafogo vence Bangu com amplo domínio no Carioca às vésperas de estreia no Brasileirão

Estadão Conteúdo

Com amplo domínio e diversas oportunidades criadas, o Botafogo venceu de forma tranquila o Bangu por 2 a 0 na noite deste sábado. Apesar da excelente criação, os gols foram marcados em jogadas de bola parada: Santiago Rodríguez, de falta, e Alex Telles, de pênalti. O placar só não foi maior porque o goleiro Bruno estava em noite inspirada, especialmente no primeiro tempo. A partida foi válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca.

Esta foi a segunda vitória seguida do Botafogo e a terceira na competição. O time segue na liderança do Grupo B, agora com nove pontos, se distanciando de Boavista e Madureira, ambos com seis, mas que ainda jogam na rodada.

Já o Bangu vem alternando entre vitórias e derrotas. O time segue com seis pontos, em terceiro do Grupo A, atrás de Volta Redonda e Fluminense. A dupla também tem seis pontos, mas ainda entrará em campo.

A primeira metade do jogo foi marcada por amplo domínio do Botafogo, que acumulou chances, mas não conseguiu abrir o placar. Logo nos primeiro minutos, Arthur Cabral cabeceou na pequena área, mas Bruno fez um milagre e espalmou para escanteio.

Depois, Allan arriscou dois belos chutes de fora da área, um para fora e outro espalmado por Bruno. Danilo cobrou falta rasteira e também parou no goleiro. Nathan Fernandes também arriscou chute colocado da esquerda e não teve sucesso contra o goleiro, em noite inspirada.

Na volta para o segundo tempo, o Bangu finalmente assustou o gol adversário. A bola sobrou na entrada da área e Walber pegou de primeira, mas Neto espalmou para cima.

Depois, aos nove minutos, o Botafogo finalmente conseguiu vencer Bruno. Santiago Rodríguez cobrou falta na direita, mas mandou no contrapé do goleiro, que saiu rápido para defender o canto oposto e não conseguiu se recuperar a tempo.

A vantagem justa no placar deu mais tranquilidade ao Botafogo, que teve um pênalti quando Matheus Martins foi derrubado na área. Alex Telles deslocou o goleiro, bateu forte e rasteiro no cantinho, para fazer 2 a 0 aos 29 minutos.

Mesmo assim, o Botafogo seguiu criando chances até o final. Vitinho mandou chute no travessão e Alex Telles exigiu grande defesa em cobrança de falta. Apesar disso, o placar não se alterou mais.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, quando enfrenta o Cruzeiro na estreia do Brasileirão. No domingo, às 20h30, faz o clássico com o Fluminense pela quinta rodada da Taça Guanabara, ambos no Engenhão. Já o Bangu pega o Nova Iguaçu no Laranjão na sexta-feira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Marçal e Newton; Vitinho, Allan (Alexander Barboza), Danilo, Montoro (Barrera) Nathan Fernandes (Alex Telles); Santiago Rodríguez (Artur) e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi.

BANGU - Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Mauro Silva (Kauan Guilherme), Dioguinho e Walber (Welington Zarú); Garrinsha (Luizinho), Lucas Sibito (Douglas Lima) e Patryck Ferreira (Rafael Garcia). Técnico: Flávio Tinoco.

GOLS - Santiago Rodríguez, aos nove, e Alex Telles, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Montoro (Botafogo); Kauan Guilherme e Lucas Sibito (Bangu).

ÁRBITRO - Tarcizo Pinheiro Caetano.

PÚBLICO - 5.063 pagantes (5.630 presentes).

RENDA - R$ 98.642,00.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Botafogo
