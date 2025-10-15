Capa Jornal Amazônia
Botafogo vai monitorar arbitragem em tempo real no clássico contra 'pressão e intimidação'

Estadão Conteúdo

O Botafogo está preocupado com a arbitragem no clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira, no retorno do Brasileirão, e fez uma visita à CBF na terça-feira à noite para revelar o que espera da atuação de Alex Stefano. O atual campeão nacional espera que não haja pressão e intimidação sobre o jovem árbitro e revelou que fará um monitoramento em tempo real do trabalho dos homens do apito.

O motivo é que os erros do VAR e de Ramon Abbati Abel a favor do Palmeiras no clássico com o São Paulo (virada por 3 a 2 e liderança) causaram revolta nos rubro-negros, que reclamaram bastante e agora poderiam ser "beneficiados" por causa da pressão exercida nos últimos dias.

"O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. O clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais", afirmou o Botafogo, em nota oficial, após informar suas preocupações à CBF.

O diretor de futebol Leonardo Coelho é quem representou o Botafogo na entidade. "O clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas", seguiu.

O Botafogo revelou, ainda, que cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados, mas passou voto de confiança à entidade.

"O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro."

