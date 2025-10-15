Botafogo vai monitorar arbitragem em tempo real no clássico contra 'pressão e intimidação' Estadão Conteúdo 15.10.25 8h53 O Botafogo está preocupado com a arbitragem no clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira, no retorno do Brasileirão, e fez uma visita à CBF na terça-feira à noite para revelar o que espera da atuação de Alex Stefano. O atual campeão nacional espera que não haja pressão e intimidação sobre o jovem árbitro e revelou que fará um monitoramento em tempo real do trabalho dos homens do apito. O motivo é que os erros do VAR e de Ramon Abbati Abel a favor do Palmeiras no clássico com o São Paulo (virada por 3 a 2 e liderança) causaram revolta nos rubro-negros, que reclamaram bastante e agora poderiam ser "beneficiados" por causa da pressão exercida nos últimos dias. "O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. O clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais", afirmou o Botafogo, em nota oficial, após informar suas preocupações à CBF. O diretor de futebol Leonardo Coelho é quem representou o Botafogo na entidade. "O clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas", seguiu. O Botafogo revelou, ainda, que cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados, mas passou voto de confiança à entidade. "O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Botafrogo Flamengo arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul 15.10.25 10h15 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 Futebol Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento 15.10.25 8h54 FUTEBOL Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe 14.10.25 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09