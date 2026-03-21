Botafogo-SP é avassalador e goleia o Fortaleza por 4 a 0 na estreia da Série B Estadão Conteúdo 21.03.26 21h52 Após o descenso, o Fortaleza apareceu como um dos favoritos ao acesso, mas sofreu um apagão daqueles na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de um Botafogo-SP efetivo e avassalador, foi goleado por 4 a 0 neste sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e viu sua invencibilidade na temporada cair da pior maneira. O duelo que começou sem muitas emoções, mudou após a parada para hidratação, com um Botafogo aproveitando todas as chances e abrindo três gols de vantagem ainda na primeira etapa. No segundo tempo, a reação do Fortaleza ruiu antes dos 10 minutos, quando sofreu o quarto gol. Morelli, com dois gols e uma assistência, foi o destaque do time paulista. Vilar e Hygor anotaram os outros gols da goleada. Dos 14 jogos na temporada, o Fortaleza havia vencido nove e empatado cinco, além de ter levado apenas seis gols, sofreu quatro neste sábado e uma derrota dolorosa para um time que desponta como um dos postulantes na briga pelo acesso ao final da competição. Do outro lado, o Botafogo que terminou o Paulistão de forma tímida, sem se classificar para as quartas de finais e tampouco lutar contra o rebaixamento, começa a Série B de forma animadora com uma boa apresentação na estreia. O duelo começou morno, com as duas equipes bem cautelosas na hora de propor o jogo. O Botafogo se expôs mais, porém pouco efetivo na frente, enquanto o Fortaleza era mais assertivo nos contra-ataques, mas também sem levar perigo. O confronto mudou de panorama após a parada para hidratação. Pelo alto, o time da casa conseguiu achar espaço e Hygor apareceu na segunda trave para cabecear e abrir o placar, aos 33 minutos. O Fortaleza sentiu o golpe e numa saída errada de bola, viu Morelli aproveitar e bater na saída do goleiro e ampliar, aos 37. O time nordestino seguiu atordoado e o Botafogo aproveitou para fazer o terceiro. Patrick Brey fez linda jogada pela esquerda, passando por debaixo das pernas do marcador e cruzou na medida para Vilar testar para as redes, aos 49. Se esperava um Fortaleza diferente no segundo tempo, porém quem seguiu explorando os erros foi o Botafogo, que começou a transformar a vitória em goleada. Gava interceptou o passe e deixou Morelli na cara do gol para marcar o quarto, aos seis. O time cearense teve um lapso de organização e esboçou uma reação, mas o chute de Mailton acertou a rede pelo lado de fora. Aos poucos, o Botafogo foi retomando as rédeas da partida e novamente o Fortaleza se desligou em campo. O time paulista teve chances de aplicar um placar mais elástico, mas quando Zé Hugo apareceu livre na área, parou no goleiro Brenno. Na reta final, o clima ficou quente, quando Kelvin deu um passe com efeito e desencadeou uma confusão, que terminou com a expulsão de Mailton. Com o clima mais ameno, ao embalo de "olé" da torcida, o Botafogo apenas administrou a goleada. O Fortaleza agora volta a campo na terça-feira, quando abre a segunda rodada, às 19h, diante do Cuiabá, na Arena Castelão, na capital cearense. Já o Botafogo encerra a rodada na quinta-feira, às 21h, diante do América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 4 X 0 FORTALEZA BOTAFOGO - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Carlos Eduardo e Patrick Brey (Felipe Vieira); Leandro Maciel (Marquinho), Morelli (Matheus Sales), Rafael Gava (Thiago Moraes) e Zé Hugo; Kelvin (Jefferson Nem) e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati. FORTALEZA - Brenno; Mailton, Brítez, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos (Lucas Crispim), Lucas Sasha (Ryan) e Pochettino (Lucca Prior); Vitinho (Welinton), Miritello (Paulo Baya) e Luiz Fernando.Técnico: Thiago Carpini. GOLS - Hygor, aos 33, Morelli, aos 37, Vilar, aos 49 minutos do primeiro tempo. Morelli, aos seis minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). CARTÕES AMARELOS - Morelli, Lucas Gazal, Lucas Crispim e Luiz Fernando. CARTÃO VERMELHO - Mailton. RENDA - R$73.615,00. PÚBLICO - 2.754 torcedores. LOCAL - Arena Nicnet/Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). 