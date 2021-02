Botafogo se torna campeão brasileiro com queda mais precoce para Série B

A derrota do Botafogo para o Sport por 1 a 0, na noite da última sexta-feira, sacramentou o terceiro rebaixamento da história do clube carioca. Essa foi a queda mais precoce na Série A desde 2006, quando a competição por pontos corridos passou a ter 20 times.

Confira e simule a tabela do Campeonato BrasileiroRebaixado na 34ª rodada, o Glorioso se tornou o campeão brasileiro que foi rebaixado com mais rodadas de antecedência. Antes do Botafogo, o campeão brasileiro que caiu para a Série B era o próprio Sport, carrasco da última sexta. Em 2009, o Leão foi rebaixado na 35ª rodada.

Em seu último rebaixamento, em 2014, o Botafogo confirmou a queda na penúltima partida do campeonato. Em 2020, a temporada foi desastrosa, principalmente no segundo turno. Com apenas quatro pontos acumulados em 15 jogos, o Alvinegro soma 13 derrotas, um empate e uma vitória no returno, o pior da história do clube até aqui.

Se teve algo de positivo na reta final do Brasileirão, foi a base. Na partida diante do Sport, o Alvinegro utilizou o zagueiro Sousa, o lateral Hugo, os meias Romildo e Cesinha (revelado pelo Inter) e os atacantes Matheus Nascimento e Rafael Navarro.

A média de idade da escalação do Botafogo foi de 22,3 anos. Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, entregou que o torcedor esperava ver. Com três boas finalizações, o jovem, com multa na casa dos R$ 300 milhões, é uma esperança de um futuro melhor para o Glorioso.