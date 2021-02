Botafogo paga salário e está em dia com jogadores e funcionários

Apesar das dificuldades esportivas, o Botafogo está em dia com os compromissos financeiros envolvendo o atual plantel. A nova diretoria do Alvinegro realizou, na tarde desta terça-feira, o pagamento dos salários do mês de janeiro a jogadores e funcionários. O clube contou com a ajuda do Sindeclubes para realizar a operação.

O primeiro mês de 2021 teve vencimento no dia 5 de fevereiro, quinto dia útil do mês - como de praxe no Glorioso. O Alvinegro conseguiu a liberação do alvará junto ao Sindeclubes na segunda-feira e o dinheiro caiu nesta tarde na conta de funcionários e atletas.

O dinheiro foi desbloqueado a partir de verbas que estavam congeladas por penhoras na Justiça. O Sindeclubes ajuda o Botafogo a recuperar este dinheiro, que vai direto para a conta dos colaboradores.

Esta foi a primeira folha de pagamento paga pela gestão Durcesio Mello, presidente que assumiu o clube no começo de janeiro.