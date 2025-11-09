Botafogo e Vitória fazem duelo morno e ficam no empate sem gols no Barradão

Opostos em suas pretensões nesta reta final de Brasileirão, Botafogo e Vitória fizeram um duelo morno, principalmente na segunda etapa, e não movimentaram o placar neste domingo no Barradão. O empate sem gols frustrou a dupla, evitando que o time carioca entrasse na zona direta para a Libertadores, enquanto os baianos podem retornar à zona de descenso.

O primeiro tempo foi mais movimentado, com o Botafogo ditando o ritmo e chegando a ter uma bola na trave com Arthur Cabral. O Vitória, com uma linha de cinco na defesa, ficou à espreita pelo contra-ataque, entretanto pouco aproveitou, Na etapa complementar foi muito mais transpiração, do que inspiração pelas duas equipes. Apesar do duelo parecer aberto, abusaram de erros técnicos, que resumiram o placar zerado.

Quem agradeceu o resultado foi Bahia e Santos. Somando um ponto, o Botafogo chegou 52 pontos, enquanto o time de Rogério Ceni soma 53 após empate com o Internacional por 2 a 2 no sábado. Já na parte de baixo da tabela, o Vitória chegou a 35 pontos.

O Botafogo foi quem tomou as rédeas no começo da partida. Com mais posse, trabalhou bem os lados do campo, levando vantagem sobre a linha de cinco do Vitória. Apesar do bom volume e acumular finalizações, pecou na efetividade e nos erros nas tomadas de decisões, principalmente no último terço do campo, e não levou perigo ao gol adversário.

O time nordestino era fiel a sua estratégia de segurar o ímpeto carioca. Na espreita pelo contra-ataque, foi quem ameaçou abrir o placar, quando Renzo López avançou livre, mas tentou encobrir Léo Linck e desperdiçou. Na reta final, praticamente no último lance, o Botafogo teve sua melhor chance. Em cobrança de falta na área, Arthur Cabral desviou de cabeça e carimbou a trave.

O Vitória retornou do intervalo mais disposto a jogar. Frequentando o campo de ataque, passou a ditar o ritmo e tirou o controle do Botafogo, que não tinha criatividade para sair da marcação e quando tinha posse, abusava dos erros de passes nas transições. As entradas de Cuiabano e Jeffinho melhoraram esse aspecto no Botafogo, retomando a posse da bola.

Com a reta final do duelo se aproximando, o jogo passou a ficar picotado, com muitas faltas e disputas de bola no meio de campo, caindo drasticamente o nível de qualidade da partida. Com os dois ataques abaixo, ambos só conseguiam tirar algum suspiro da torcida em bolas paradas, porém nenhuma foi certeira ou que terminasse em algum cabeceio à gol. No fim, com um jogo fraco tecnicamente, o empate sem gols ficou de bom tamanho.

A dupla agora aproveita a Data Fifa e só retorna a campo na próxima semana. Na terça-feira (18), o Botafogo abre a 34ª rodada diante do Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro. O Vitória atua na quarta-feira (19), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, entretanto o duelo é antecipado da 37ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 BOTAFOGO

VITÓRIA - Thiago Couto; Ronald Lopes (Ricardo Ryller), Neris, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Matheuzinho (Osvaldo) e Cantalapiedra (Lucas Braga); Eric (Kike Saverio) e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo (Mastriani), Marlon Freitas, Savarino (Jeffinho) e Santiago Rodríguez (Newton); Arthur Cabral (Chris Ramos) e Joaquín Correa. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Ramon e Joaquín Corrêa.

RENDA - R$ 664.003,00.

PÚBLICO - 28.264 torcedores.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).