Botafogo derrota Vasco e abre 6 pontos de vantagem do Palmeiras na liderança do Brasileirão

O Botafogo deu mais um importante passo rumo ao título brasileiro, nesta terça-feira (5), ao derrotar o Vasco, no Engenhão, por 3 a 0, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A seis jogos do final da competição nacional, o time do técnico Artur Jorge atingiu os 67 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Já a equipe vascaína permanece com 43, em nono lugar.

O Botafogo começou pressionando o Vasco, que tentou armar contra-ataques, mas parou no bom posicionamento do setor defensivo do líder do campeonato.

Com rápida troca de passes, o Botafogo variou bem as jogadas pelas laterais, mas tinha melhor desempenho pelo lado esquerdo com Alex Telles. Aos cinco minutos, Adryelson subiu mais alto que a zaga do Vasco e cabeceou firme para acertar a trave direita de Léo Jardim.

Mas o primeiro gol do Botafogo não demorou a sair. E foi pelo lado esquerdo. Após saída rápida para o ataque, Alex Telles cruzou e Savarino, livre de marcação no meio da área, pegou firme na bola para abrir o placar, aos oito minutos.

O Botafogo não diminuiu o ritmo, enquanto o Vasco pareceu desnorteado. Após linda tabela de Savarino e Igor Jesus, a bola chegou para Luiz Henrique, que bateu para fazer o segundo gol botafoguense.

O Vasco foi corajoso. Reagiu, foi ao ataque e criou pelo menos três boas oportunidades, mas foi impedido ao menos diminuir um pouco o prejuízo por causa de intervenções do goleiro John. A defesa na finalização de Paulo Henrique, aos 19 minutos, foi incrível.

Com o Vasco na pressão, o Botafogo se posicionou no contra-ataque e quase fez o terceiro com Luiz Henrique. Léo Jardim fez grande defesa, aos 20 minutos.

O esquema ofensivo do Vasco deixou muito espaço para o veloz ataque do Botafogo. Aos 30 minutos, Puma Rodríguez perdeu a bola no meio de campo para Igor Jesus. O atacante escapou em direção à meta de Léo Jardim, mas chutou para fora.

A situação do Vasco ficou ainda mais complicada aos 42 minutos, quando João Victor fez falta em Igor Jesus e acabou expulso. Anteriormente, o juiz chegou a marcar pênalti, mas voltou atrás após análise no VAR.

Mudou o panorama do jogo no segundo tempo. O Botafogo voltou dos vestiários com a intenção de ficar mais tempo com a bola. Não tinha pressa em definir o ataque e deixou o Vasco como 'espectador', sem preocupar o goleiro John. Luiz Henrique seguiu sendo o jogador mais agressivo do Botafogo.

No início da segunda parte do tempo final o Botafogo passou a demonstrar cansaço. Artur Jorge colocou Júnior Santos e Tiquinho Soares para revigorar o time. E deu certo.

Aos 25, Marlon Freitas serviu Júnior Santos, que entrou na área e encobriu Léo Jardim com muita categoria para fazer 3 a 0.

A partir daí, o Botafogo passou a tocar a bola e até teve chance de aumentar o placar, enquanto o Vasco, sem forças para reagir, apenas esperou o tempo passar.