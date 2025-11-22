Botafogo derrota Grêmio, segue embalado no Brasileirão e encosta no G-4 Estadão Conteúdo 22.11.25 21h48 O Botafogo conquistou uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, quando jogando no Estádio Nilton Santos, na abertura da 35ª rodada da competição nacional, contou com um primeiro tempo brilhante para superar o Grêmio por 3 a 2. Com o resultado, além de chegar à marca de sete jogos de invencibilidade no Brasileirão, o time carioca foi a 58 pontos, se manteve na quinta colocação, e ficou apenas dois atrás do quarto colocado Mirassol (60). Do outro lado, o time gaúcho parou em 43. O clássico nacional começou agitado no Rio de Janeiro. Melhor em campo diante de um Grêmio com muitas mudanças, o Botafogo se lançou ao ataque e conseguiu abrir o marcador aos 14 minutos, quando Savarino bateu no travessão, Artur parou em Volpi no rebote e a bola sobrou limpa para Cuiabano, que mandou para o fundo do gol. A torcida carioca, inclusive, viu a festa aumentar ainda mais aos 18, quando Danilo tocou na medida para Artur, que driblou Gustavo Martins e bateu no canto, ampliando o marcador. O time gaúcho conseguiu reagir apenas aos 37, quando André recebeu na área, mas mandou por cima do gol e viu o Botafogo ir para o intervalo com 2 a 0 no marcador. Na volta para a segunda etapa, entretanto, o atacante do Grêmio se redimiu. Logo aos três, Pavón cruzou na medida para André, que de cabeça, diminuiu o prejuízo. O empate quase veio aos 12, quando Cuéllar bateu de fora e Léo Linck se esticou todo para salvar o time da casa. A resposta do Botafogo veio logo em seguida, quando Marlon Freitas arriscou e desta vez Volpi defendeu. Dois minutos depois, Artur fez boa jogada na área, tocou para Savarino e o meia foi derrubado por Marcos Rocha. Em cima do lance, o árbitro assinalou pênalti, mas após análise do VAR, voltou atrás na decisão. A insistência do Botafogo, entretanto, surtiu efeito. Aos 37, em cobrança de escanteio, David Ricardo ajeitou para Marçal, que de cabeça, encobriu Volpi: 3 a 1. O Grêmio não se entregou e diminuiu com o artilheiro Carlos Vinícius, aos 44. Ele apareceu na pequena área apenas para completar o cruzamento do lado direito. Este gol animou o time gaúcho, que ainda tentou uma forte pressão nos seis minutos de acréscimos. Mas o Botafogo se segurou na defesa. As equipes voltam a campo para a 36ª rodada do Brasileirão em datas diferentes. Na terça-feira, o Grêmio volta à sua casa para encarar o Palmeiras, a partir das 21h30. Já no domingo (30), o Botafogo vai até à Neo Química Arena para encarar o Corinthians, às 16h. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 3 X 2 GRÊMIO BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino (Montoro); Artur (Marçal), Joaquín Correa (Barrera) e Kadir (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti. GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Viery), Gustavo Martins e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson (Aravena); Lucas Esteves (Cristaldo), André (Carlos Vinícius) e Alysson (Pavón). Técnico: Mano Menezes. GOLS - Cuiabano, aos 14, e Artur, aos 18 minutos do primeiro tempo. André, aos três, Marçal, aos 37, e Carlos Vinícius aos 44 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Vitinho (Botafogo) e Noriega, Dodi, Marlon e Gustavo Martins (Grêmio). ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Botafogo Grêmio

Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 