Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Botafogo derrota Grêmio, segue embalado no Brasileirão e encosta no G-4

Estadão Conteúdo

O Botafogo conquistou uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, quando jogando no Estádio Nilton Santos, na abertura da 35ª rodada da competição nacional, contou com um primeiro tempo brilhante para superar o Grêmio por 3 a 2.

Com o resultado, além de chegar à marca de sete jogos de invencibilidade no Brasileirão, o time carioca foi a 58 pontos, se manteve na quinta colocação, e ficou apenas dois atrás do quarto colocado Mirassol (60). Do outro lado, o time gaúcho parou em 43.

O clássico nacional começou agitado no Rio de Janeiro. Melhor em campo diante de um Grêmio com muitas mudanças, o Botafogo se lançou ao ataque e conseguiu abrir o marcador aos 14 minutos, quando Savarino bateu no travessão, Artur parou em Volpi no rebote e a bola sobrou limpa para Cuiabano, que mandou para o fundo do gol. A torcida carioca, inclusive, viu a festa aumentar ainda mais aos 18, quando Danilo tocou na medida para Artur, que driblou Gustavo Martins e bateu no canto, ampliando o marcador. O time gaúcho conseguiu reagir apenas aos 37, quando André recebeu na área, mas mandou por cima do gol e viu o Botafogo ir para o intervalo com 2 a 0 no marcador.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o atacante do Grêmio se redimiu. Logo aos três, Pavón cruzou na medida para André, que de cabeça, diminuiu o prejuízo. O empate quase veio aos 12, quando Cuéllar bateu de fora e Léo Linck se esticou todo para salvar o time da casa.

A resposta do Botafogo veio logo em seguida, quando Marlon Freitas arriscou e desta vez Volpi defendeu. Dois minutos depois, Artur fez boa jogada na área, tocou para Savarino e o meia foi derrubado por Marcos Rocha. Em cima do lance, o árbitro assinalou pênalti, mas após análise do VAR, voltou atrás na decisão.

A insistência do Botafogo, entretanto, surtiu efeito. Aos 37, em cobrança de escanteio, David Ricardo ajeitou para Marçal, que de cabeça, encobriu Volpi: 3 a 1. O Grêmio não se entregou e diminuiu com o artilheiro Carlos Vinícius, aos 44. Ele apareceu na pequena área apenas para completar o cruzamento do lado direito.

Este gol animou o time gaúcho, que ainda tentou uma forte pressão nos seis minutos de acréscimos. Mas o Botafogo se segurou na defesa.

As equipes voltam a campo para a 36ª rodada do Brasileirão em datas diferentes. Na terça-feira, o Grêmio volta à sua casa para encarar o Palmeiras, a partir das 21h30. Já no domingo (30), o Botafogo vai até à Neo Química Arena para encarar o Corinthians, às 16h.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 GRÊMIO

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino (Montoro); Artur (Marçal), Joaquín Correa (Barrera) e Kadir (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Viery), Gustavo Martins e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson (Aravena); Lucas Esteves (Cristaldo), André (Carlos Vinícius) e Alysson (Pavón). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Cuiabano, aos 14, e Artur, aos 18 minutos do primeiro tempo. André, aos três, Marçal, aos 37, e Carlos Vinícius aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho (Botafogo) e Noriega, Dodi, Marlon e Gustavo Martins (Grêmio).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Botafogo

Grêmio
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Ele fica?

Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha

Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe

24.11.25 12h46

Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu

Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul

24.11.25 12h05

Futebol

Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico

24.11.25 11h20

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda