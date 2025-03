Botafogo define renovação de contrato com atacante Savarino até junho de 2028

De olho na montagem de um elenco competitivo para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo definiu a renovação de contrato como venezuelano Savarino. O vínculo, que iria até o fim deste ano foi estendido e termina em junho de 2028.

O acerto foi definido assim que o jogador retornou da Data Fifa, onde defendeu a Venezuela nos dois compromissos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A multa rescisória para clubes do exterior agora é de US$ 20 milhões (algo em torno de R$ 113 milhões).

Após um início de temporada apagado, o clube carioca espera "começar" de fato, a temporada 2025. Sem conseguir chegar sequer às semifinais do Campeonato Carioca (terminou em nono lugar na fase de grupos do Estadual), o time alvinegro espera virar a página já a partir da primeira rodada do Campeonato Nacional.

A equipe estreia neste domingo e viaja até São Paulo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Savarino é um dos destaque da equipe para a competição. Contratado junto ao Real Salt Lake City em 2024, ele disputou 62 jogos e marcou 15 gols.

Contratado em 27 de fevereiro, o técnico português Renato Paiva tem pouco mais de um mês no clube e terá, no Brasileirão, o primeiro teste real para avaliar o elenco e discutir a necessidade da vinda de mais reforços.