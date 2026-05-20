Botafogo avança na Sul-Americana e encaminha vaga direta com vitória em Assunção Estadão Conteúdo 20.05.26 23h47 O Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado positivo, o Botafogo alcançou os 13 pontos e assegurou matematicamente a sua classificação para a próxima etapa, mantendo-se na liderança isolada do Grupo E. Mas a matemática ainda não dá ao time carioca a ponta, porque o Caracas-VEN, com oito pontos, enfrenta o Racing-ARG, com quatro, nesta quinta-feira, na Argentina. O time venezuelano pode ir aos 11 pontos em caso de vitória e poderá atingir os 14 pontos na última rodada quando recebe o Botafogo, portanto, num confronto direto. O líder vai passar direto de fase, enquanto o segundo colocado terá que disputar os playoffs com o terceiro colocado que virá da Copa Libertadores. Por outro lado, o Independiente Petrolero permaneceu sem pontuar na competição e está eliminado. O Botafogo garantiu o triunfo em campo neutro através de uma postura totalmente ofensiva, construindo a vantagem com gols anotados por Medina, Jordan Barrera e Joaquín Correa. O confronto foi transferido da Bolívia pela entidade sul-americana por conta de protestos políticos contra o presidente Rodrigo Paz, visando garantir a integridade física dos profissionais envolvidos. A etapa inicial em Assunção foi marcada por um amplo domínio tático e técnico do Botafogo, que controlou o ritmo da partida e não sofreu nenhuma finalização do adversário boliviano. A equipe brasileira abriu o placar com Medina, aos 24 minutos, após imprimir alto volume de jogo no setor ofensivo. O placar de 1 a 0 antes do intervalo não foi maior porque o time carioca acertou a trave em duas oportunidades e parou em defesas importantes do goleiro Gutiérrez, que impediram uma desvantagem elástica do Independiente Petrolero. No segundo tempo, o panorama do confronto seguiu favorável aos cariocas, que mantiveram a paciência para superar a marcação e ampliar o marcador aos 36 minutos. Em jogada de linha de fundo, Ponte realizou o cruzamento na área, Joaquín Correa desviou na primeira trave e a bola sobrou para Jordan Barrera, que dominou com liberdade e finalizou com precisão para fazer o segundo. Aos 41 minutos, Joaquín Correa recebeu passe de Barrera, invadiu a área e chutou firme, a bola rebateu no goleiro Gutiérrez, bateu no zagueiro Eduardo e ultrapassou a linha para decretar o 3 a 0 definitivo. O time carioca enfrenta o São Paulo no próximo sábado, às 17h, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, viaja para enfrentar o Caracas, na quarta-feira, às 19h, fora de casa, buscando confirmar a liderança definitiva do grupo para avançar direto às oitavas de final. FICHA TÉCNICA INDEPENDIENTE PETROLERO 0 X 3 BOTAFOGO PETROLERO - Gutiérrez; Eduardo, Palma, Ronny Montero (Pinote) e Rodríguez (Leaños); Rojas, Rudy, Navarro (Mercado) e Willie (Adelan); Cristaldo (Lutkowski) e Rivas. Técnico: Thiago Leitão. BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Huguinho (Santi Rodríguez), Medina e Montoro (Barrera): Villalba (Ramos), Arthur Cabral (Caio Valle) e Kauan Toledo (Joaquín Correa). Técnico: Franclim Carvalho. GOLS - Medina, 24 minutos do primeiro tempo. Jordan Barrera, aos 37 e Joaquín Correa, aos 421 minutos do segundo. CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Ronny Montero e Rafael Lutkowski (IND). ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio La Huerta, em Assunção (PAR). 