Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Botafogo avança na Sul-Americana e encaminha vaga direta com vitória em Assunção

Estadão Conteúdo

O Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado positivo, o Botafogo alcançou os 13 pontos e assegurou matematicamente a sua classificação para a próxima etapa, mantendo-se na liderança isolada do Grupo E.

Mas a matemática ainda não dá ao time carioca a ponta, porque o Caracas-VEN, com oito pontos, enfrenta o Racing-ARG, com quatro, nesta quinta-feira, na Argentina. O time venezuelano pode ir aos 11 pontos em caso de vitória e poderá atingir os 14 pontos na última rodada quando recebe o Botafogo, portanto, num confronto direto.

O líder vai passar direto de fase, enquanto o segundo colocado terá que disputar os playoffs com o terceiro colocado que virá da Copa Libertadores. Por outro lado, o Independiente Petrolero permaneceu sem pontuar na competição e está eliminado.

O Botafogo garantiu o triunfo em campo neutro através de uma postura totalmente ofensiva, construindo a vantagem com gols anotados por Medina, Jordan Barrera e Joaquín Correa. O confronto foi transferido da Bolívia pela entidade sul-americana por conta de protestos políticos contra o presidente Rodrigo Paz, visando garantir a integridade física dos profissionais envolvidos.

A etapa inicial em Assunção foi marcada por um amplo domínio tático e técnico do Botafogo, que controlou o ritmo da partida e não sofreu nenhuma finalização do adversário boliviano. A equipe brasileira abriu o placar com Medina, aos 24 minutos, após imprimir alto volume de jogo no setor ofensivo.

O placar de 1 a 0 antes do intervalo não foi maior porque o time carioca acertou a trave em duas oportunidades e parou em defesas importantes do goleiro Gutiérrez, que impediram uma desvantagem elástica do Independiente Petrolero.

No segundo tempo, o panorama do confronto seguiu favorável aos cariocas, que mantiveram a paciência para superar a marcação e ampliar o marcador aos 36 minutos. Em jogada de linha de fundo, Ponte realizou o cruzamento na área, Joaquín Correa desviou na primeira trave e a bola sobrou para Jordan Barrera, que dominou com liberdade e finalizou com precisão para fazer o segundo.

Aos 41 minutos, Joaquín Correa recebeu passe de Barrera, invadiu a área e chutou firme, a bola rebateu no goleiro Gutiérrez, bateu no zagueiro Eduardo e ultrapassou a linha para decretar o 3 a 0 definitivo.

O time carioca enfrenta o São Paulo no próximo sábado, às 17h, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, viaja para enfrentar o Caracas, na quarta-feira, às 19h, fora de casa, buscando confirmar a liderança definitiva do grupo para avançar direto às oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE PETROLERO 0 X 3 BOTAFOGO

PETROLERO - Gutiérrez; Eduardo, Palma, Ronny Montero (Pinote) e Rodríguez (Leaños); Rojas, Rudy, Navarro (Mercado) e Willie (Adelan); Cristaldo (Lutkowski) e Rivas. Técnico: Thiago Leitão.

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Huguinho (Santi Rodríguez), Medina e Montoro (Barrera): Villalba (Ramos), Arthur Cabral (Caio Valle) e Kauan Toledo (Joaquín Correa). Técnico: Franclim Carvalho.

GOLS - Medina, 24 minutos do primeiro tempo. Jordan Barrera, aos 37 e Joaquín Correa, aos 421 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Ronny Montero e Rafael Lutkowski (IND).

ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio La Huerta, em Assunção (PAR).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Sul-Americana

Independiente Petrolero

Botafogo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário

Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

20.05.26 18h54

Futebol

Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte

Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio.

20.05.26 18h13

mais esportes

Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém

Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão

20.05.26 12h48

futebol

Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto

Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão

20.05.26 11h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão

Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase

20.05.26 8h00

FIQUE DE OLHO!

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira!

20.05.26 9h55

SEMIFINAL

Paysandu x Nacional-AM: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa Norte

Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal

20.05.26 19h00

futebol

Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto

Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão

20.05.26 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda