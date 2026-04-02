Botafogo anuncia Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, como treinador até 2027 Estadão Conteúdo 02.04.26 13h27 O Botafogo confirmou nesta quinta-feira a contratação do técnico Franclim Carvalho para comandar a equipe principal. O português assinou contrato até o fim de 2027 e retorna ao clube agora como treinador, após passagem recente como integrante da comissão técnica de Artur Jorge. Franclim é aguardado no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos nos próximos dias. A apresentação oficial ainda terá data divulgada pelo clube. Ele chega acompanhado de sua comissão, formada pelos auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, além do preparador físico Fábio Monteiro e do preparador de goleiros Ricardo Matos. O novo treinador assume o lugar de Martín Anselmi, desligado há cerca de duas semanas. A diretoria buscava um nome alinhado ao modelo de jogo recente do clube, e Franclim surge como uma solução interna, já familiarizado com o ambiente. Antes de assumir o cargo, o português teve papel importante na comissão de Artur Jorge, participando das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, além da Taça da Liga de Portugal pelo Braga. No Botafogo, inclusive, já chegou a comandar a equipe interinamente em vitória sobre o Corinthians, no Brasileirão daquele ano. A escolha também passa pelo momento da carreira do treinador. Franclim optou por não seguir como auxiliar de Artur Jorge no Cruzeiro justamente para iniciar sua trajetória como técnico principal. A tendência é que ele já esteja à frente do time na próxima semana, inclusive na estreia do Botafogo na Copa Sul-Americana, contra o Caracas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Franclim Carvalho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37