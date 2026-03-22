Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Botafogo anuncia demissão do técnico argentino Martín Anselmi

Por meio de nota divulgada em suas redes sociais, o alvinegro informa que o profissional foi comunicado do desligamento pela manhã

Estadão Conteúdo
fonte

Martín Anselmi (Instagram @martinanselmidt)

O técnico argentino Martín Anselmi não faz mais parte do Botafogo. O clube anunciou a saída do treinador após uma reunião realizada neste domingo. A demissão acontece após o time carioca vir de vitória sobre o Red Bull Bragantino no sábado, em Bragança Paulista, pelo placar de 2 a 1.

Por meio de nota divulgada em suas redes sociais, o alvinegro informa que o profissional foi comunicado do desligamento pela manhã. Com uma campanha bastante irregular no Nacional, ele deixa a agremiação na parte inferior da tabela. Em seis rodadas, a equipe obteve duas vitórias e acumulou quatro derrotas.

"Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir os objetivos nesta temporada e além", diz parte do texto do comunicado.

Ainda de acordo com a nota, o clube informa que John Textor e o Departamento de Futebol "estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026".

Enquanto o novo nome não é anunciado, Rodrigo Bellão, comandante da equipe sub-20 assumirá a missão de liderar o elenco profissional de forma interina. A reapresentação dos jogadores está marcada para esta terça-feira.

Sem conseguir implementar a sua filosofia de jogo, o argentino já vinha sendo questionado pela eliminação da equipe na 3ª fase da pré-Libertadores ao ser derrotado pelo Barcelona de Guayaquil no Rio. Ele deixa o time carioca após 18 jogos. Neste período, ele obteve sete vitórias, dois empates e nove derrotas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Botafogo Martín Anselmi

demissão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia

Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas

22.03.26 16h24

futebol

Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time

Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte

22.03.26 14h30

futebol

Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará

Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada

22.03.26 13h45

Futebol

Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida

O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor

22.03.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

22.03.26 7h00

Futebol

Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida

O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor

22.03.26 9h00

Copa da Liga Inglesa

Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22)

Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

22.03.26 12h00

Campeonato Brasileiro

Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão

Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

22.03.26 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda