Botafogo anuncia demissão do técnico argentino Martín Anselmi Por meio de nota divulgada em suas redes sociais, o alvinegro informa que o profissional foi comunicado do desligamento pela manhã Estadão Conteúdo 22.03.26 14h22 Martín Anselmi (Instagram @martinanselmidt) O técnico argentino Martín Anselmi não faz mais parte do Botafogo. O clube anunciou a saída do treinador após uma reunião realizada neste domingo. A demissão acontece após o time carioca vir de vitória sobre o Red Bull Bragantino no sábado, em Bragança Paulista, pelo placar de 2 a 1. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Por meio de nota divulgada em suas redes sociais, o alvinegro informa que o profissional foi comunicado do desligamento pela manhã. Com uma campanha bastante irregular no Nacional, ele deixa a agremiação na parte inferior da tabela. Em seis rodadas, a equipe obteve duas vitórias e acumulou quatro derrotas. "Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir os objetivos nesta temporada e além", diz parte do texto do comunicado. Ainda de acordo com a nota, o clube informa que John Textor e o Departamento de Futebol "estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026". Enquanto o novo nome não é anunciado, Rodrigo Bellão, comandante da equipe sub-20 assumirá a missão de liderar o elenco profissional de forma interina. A reapresentação dos jogadores está marcada para esta terça-feira. Sem conseguir implementar a sua filosofia de jogo, o argentino já vinha sendo questionado pela eliminação da equipe na 3ª fase da pré-Libertadores ao ser derrotado pelo Barcelona de Guayaquil no Rio. Ele deixa o time carioca após 18 jogos. Neste período, ele obteve sete vitórias, dois empates e nove derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Martín Anselmi demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00