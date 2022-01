Boston Celtics x Indiana Pacers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje (12/01)

A bola vai subir para Boston Celtics x Indiana Pacers nesta quarta-feira (12/01), na rodada regular da NBA, às 21h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje.

Onde assistir Boston Celtics x Indiana Pacers?

A partida Boston Celtics x Indiana Pacers pode ser acompanhada pelo canal ESPN e também pelo serviço de streaming Star+ e NBA League Pass, a partir das 21h.

Como Boston Celtics x Indiana Pacers chegaram para o jogo?

A equipe Pacers chega à quadra de basquete, nesta quarta-feira (12/01), com 15 vitórias e 26 derrotas, ocupando a antepenúltima colocação do Leste. Já os Celtics, estão em décimo, com 20 vitórias e 21 derrotas. Os dois times estão se encontrando pela segunda vez consecutiva.