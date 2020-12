Borussia Dortmund bate Werder Bremen e volta a vencer no Campeonato Alemão

Após sofrer uma goleada para o Stuttgart por 5 a 1 no último sábado, o Borussia Dortmund conseguiu reencontrar o caminho das vitórias. Nesta terça-feira, fora de casa, o Dortmund derrotou o Werder Bremen por 2 a 1 e garantiu uma vitória no Campeonato Alemão após três rodadas de jejum. Raphaël Guerreiro e Marco Reus, já no fim da partida, marcaram os gols da vitória dos visitantes. Kevin Möhwald descontou.

Com o resultado, o Borussia chegou aos 22 pontos e subiu para quarto lugar na tabela da Bundesliga. A equipe aurinegra volta aos gramados na próxima sexta-feira, diante do Union Berlin, às 16h30. No dia seguinte, sábado, o Weder Bremen encara Mainz, às 11h30. O Werder Bremen permanece na 12º colocação, com 11 pontos.

TÉCNICO NOVOA partida marcou a estreia de Terzic no comando da equipe. Após sofrer uma goleada para o Stuttgart por 5 a 1 no último sábado, o técnico Lucien Favre foi demitido e Terzic foi quem comandou a equipe do Borussia diante do Werder Bremen. Nas últimas duas temporadas, o Dortmund ficou em segundo lugar sob o comando de Favre na Bundesliga, mas o quinto lugar foi motivo suficiente para a diretoria tentar com um novo treinador. O auxiliar Terzic é agora o treinador principal pela primeira vez.

Terzic é ex-atacante da Alemanha, que se aposentou aos 28 anos, foi assistente do croata Slaven Bilic no Besiktas e no West Ham United nos últimos anos. De 2010 a 2013 já atuou na academia de juniores do Borussia Dortmund, onde teve muito contato com Jürgen Klopp.

O JOGO O Borussia abriu o placar logo aos 15 minutos. Após cobrança de falta, Reyna finalizou em cima da zaga, e a bola sobrou para Raphael Guerreiro só empurrar para dentro do gol. O empate dos donos da casa veio ainda no primeiro tempo. Com um chute colocado e rasteiro, Mohawald recolocou o Werder Bremen na partida.

A emoção estava guardada para o final. Aos 37 do segundo tempo, Pavlenka derrubou Reus na grande área, e o árbitro marcou pênalti. O capitão foi para a cobrança, o goleiro defendeu e, no rebote, o camisa 11 garantiu a vitória para a equipe aurinegra.