Bortoleto sente estreia na chuva e lamenta 18º posto no grid em Las Vegas: 'Tudo desandou' Estadão Conteúdo 22.11.25 12h53 Em seu ano de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto pela primeira vez encontrou a pista molhada em uma sessão de classificação, no GP de Las Vegas, na madrugada deste sábado, e, assim como outros pilotos, sofreu com a falta de aderência de sua Sauber na pista. Assim, o brasileiro não conseguiu passar do Q1 e vai largar na 18ª posição na corrida deste domingo. "Esta foi praticamente a minha primeira sessão de classificação totalmente na chuva. Nas outras vezes, como em Spa, a pista já estava secando. Agora a visibilidade estava muito ruim, tudo parecia bastante intenso e eu tive dificuldades com a aderência", explicou Bortoleto após o treino que definiu o grid de largada - líder do Mundial, Lando Norris larga na pole. "Na verdade, eu estava me sentindo bastante confortável no início da sessão. O ritmo estava bom, mas nas últimas duas ou três voltas, as coisas começaram a desandar", analisou o brasileiro. "Precisaremos analisar o motivo de tudo ter desandado conforme o Q1 avançava, porque eu simplesmente não consegui extrair o que eu achava que podia nessas voltas finais." Nas últimas posições do grid, Bortoleto terá de fazer uma prova de recuperação em Las Vegas e prevê dificuldades durante a prova. "Amanhã não será fácil, largando lá do fundo, mas vamos tentar aproveitar ao máximo cada oportunidade. Faz parte, é a consequência de não ter feito uma boa classificação", conformou-se o novato. O GP de Las Vegas, 22ª das 24 etapas da temporada de Fórmula 1, terá início à 1h da manhã (horário de Brasília) deste domingo.