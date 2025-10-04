Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bortoleto lamenta bandeira e vê GP de Singapura com pessimismo: 'Às vezes, você é o azarado'

Estadão Conteúdo

A estreia de Gabriel Bortoleto no circuito de Marina Bay, em Singapura, não tem sido como ele esperava. Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida, quando a bandeira amarela foi acionada, e acabou eliminado ainda no Q3 - largará na 16ª posição, seu pior posto no grid desde o GP da Inglaterra, há três meses.

"É uma pena que não tenhamos conseguido ir para o Q2 porque tínhamos potencial para avançar facilmente", lamentou o piloto da Sauber. "Eu estava em uma volta muito boa, boa o suficiente para passar, mas a bandeira amarela significou que a volta acabou e perdemos por uma margem muito pequena. É decepcionante, especialmente porque nos sentimos muito melhor hoje do que ontem."

A poucos segundos do término da sessão, o volante da Alpine de Pierre Gasly travou e o piloto francês bateu no muro de proteção, provocando os procedimentos de segurança na pista. "Temos a obrigação de tirar o pé (do acelerador), senão recebemos penalização severa no dia seguinte, como perder 10 posições no grid", comentou o brasileiro à Band, sem criar muitas expectativas para a prova.

"É difícil ultrapassar nesta pista, mas tentaremos alguma estratégia diferença para tentar melhorar. Quando não dá certo na classificação, precisa aceitar e tentar fazer melhor amanhã", comentou, sem esconder a frustração. "Eu realmente acreditava que tínhamos potencial para fazer um bom trabalho na classificação, mas corrida é isso. Às vezes, você é o azarado que pega a bandeira (amarela)."

O GP de Singapura, 18ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizada neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GP de Singapura

Sauber

Gabriel Bortoleto
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento

03.10.25 19h53

SÉRIE B

Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B

Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém.

03.10.25 17h11

SÉRIE B

Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

03.10.25 16h06

Futebol

Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

03.10.25 15h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

04.10.25 7h00

INUSITADO

Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja

O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo

04.10.25 10h34

'LINDÃO!'

VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes

Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu

03.10.25 21h13

LUTO

Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos

O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta

04.10.25 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda