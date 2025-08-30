Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir' Estadão Conteúdo 30.08.25 16h13 Depois de colocar sua Sauber entre os dez primeiros do grid de largada nas etapas da Bélgica e da Hungria, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 do treino de classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, neste sábado, e teve de se contentar com o 13º posto. Apesar de a pista de Zandvoort ser pouco convidativa a ultrapassagens, o brasileiro está otimista em alcançar o top 10 e voltar a somar pontos. "Acho que o Q3 teria sido possível se tivesse corrido de forma perfeita, mas não foi o caso. Mesmo assim, amanhã é um novo dia e vamos nos concentrar em aproveitar ao máximo as oportunidades que tivermos na corrida", comentou o jovem. "Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação." Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo. Ele largou em sétimo na Hungria e, com ótimo desempenho, recebeu a bandeirada na sexta posição. Cada vez mais próximo das primeiras posições, o piloto da Sauber sabe que seu carro está longe dos favoritos na Holanda, mas não vê tanta diferença em relação aos rivais. "Vamos dar o nosso melhor e tentar tirar o que for possível da corrida de amanhã. O fato é que estão todos muito próximos, no Q1 fiquei a seis décimos da pole. A Fórmula 1 está com uma competitividade incrível, a maior em muitos anos", analisou, explicando o que faltou para conseguir um lugar melhor no grid. "A classificação foi difícil, nosso carro é sensível em condições instáveis, quando tem muito vento, como foi hoje. Também peguei um pouco de ar sujo do Yuki (Tsunoda) no setor intermediário na minha última tentativa e perdi tempo. A gente fica frustrado, mas tirei o que dava do carro e estou feliz com a minha volta", explicou. O GP da Holanda, 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizada neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00