Bortoleto ganha nove posições em Miami, mas lamenta 12º lugar: 'Era fim de semana para pontuar' Estadão Conteúdo 03.05.26 19h37 Gabriel Bortoleto fez uma boa corrida no GP de Miami e cruzou a linha de chegada na 12ª colocação após largar em 21º, neste domingo. Apesar da recuperação ao longo da prova, o brasileiro saiu com sensação de oportunidade perdida, principalmente pelo desempenho apresentado no ritmo de corrida. "Não tinha muito mais o que fazer. Vim ganhando posições, vim no meu ritmo, que era muito bom. Estávamos próximos do ritmo das duas Williams, e isso é muito animador. Mas, ao mesmo tempo, é triste, porque é um final de semana no qual poderíamos ter pontuado", afirmou. O piloto da Audi destacou que o potencial do carro indicava um cenário diferente, caso não tivesse enfrentado problemas ao longo do fim de semana. "Se a gente não tivesse nenhum tipo de problema na classificação, o carro tinha chance de facilmente chegar no Q2. Possivelmente até no Q3. Então, largar de 21º e ficar preso atrás dos carros nas primeiras voltas para depois ganhar posições não é fácil", explicou. Durante a corrida, marcada por várias mudanças de liderança e intervenções do safety car, Bortoleto conseguiu avançar no pelotão com ultrapassagens e boa estratégia, minimizando os danos de largar no fim do grid. Ainda assim, ficou fora da zona de pontuação por pouco. O brasileiro reforçou que a equipe ainda busca um fim de semana sem contratempos para transformar desempenho em resultado. "Não tem como estarmos pior do que no primeiro fim de semana do ano. Evoluímos, mas o problema é que não tivemos um fim de semana limpo até agora, sem problemas e quebras que estão fora do nosso controle", disse. Por fim, Bortoleto adotou um tom cauteloso e destacou a necessidade de paciência. "Precisamos ter paciência até tudo se resolver e, quando isso acontecer, estaremos pontuando com constância. Mas não tem como largar de último e querer pontuar", completou. A Fórmula 1 retorna entre os dias 22 e 24 de maio, com o GP do Canadá, quinta etapa da temporada 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 Gabriel Bortoleto GP da Miami COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58