O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bortoleto exalta importância de Alonso em seu início na F-1: 'Eu não estaria aqui sem ele'

Estadão Conteúdo

Uma das boas surpresas da temporada 2025 de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto vem tendo um papel de destaque em seu ano de estreia com a Sauber. Vindo de um oitavo lugar no GP da Itália, ele contabiliza 18 pontos até aqui. Ciente do seu bom momento, o piloto brasileiro, no entanto, fez questão de exaltar a figura do experiente bicampeão Fernando Alonso neste contexto.

Além de competir nas pistas com a Aston Martin, o espanhol, que tem uma empresa criada para a mentoria de jovens talentos (A14 Management), gere a carreira do novato brasileiro.

"Eu não estaria na F-1 sem a influência do Fernando. Tento aprender com ele, embora às vezes não tenha certeza do porquê ele faz o que faz. É divertido, mas é difícil. É um profissional muito aberto sobre algumas coisas...mas outras, talvez, quando se aposentar, ele me diga", disse Bortoleto ao podcast Beyond the Grid.

A gratidão externada por Bortoleto não se restringe somente aos conselhos de pista, mas também ao gerenciamento de carreira. "Foi ele quem me ajudou a conseguir meu contrato na F-3 com uma equipe muito boa e me ensinou muito na temporada de estreia. Fernando me ensinou muito na F-2 também. Não tenho certeza se teria vencido a F-2 e a F-3 se ele não fosse meu empresário", comentou.

Único representante do Brasil no atual grid da Fórmula 1, o piloto nacional fez ainda uma relação sobre o seu início e o estágio atual. "Meu processo de aprendizado sempre foi o mesmo e está em constante ascensão. No começo foi mais difícil porque você tem muitas coisas para aprender, mas quando estabiliza, é só fazer ajustes no carro. NO final das contas, você internaliza muitas coisas".

