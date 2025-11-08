Bortoleto é liberado após batida, mas danos no carro podem fazê-lo perder classificatório em SP

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi levado por precaução para o centro médico do Autódromo de Interlagos após sofrer um acidente assustador na última volta da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Trata-se de um procedimento padrão da categoria em caso de acidentes fortes. O Estadão apurou que o brasileiro está bem e está liberado clinicamente para continuar pilotando no fim de semana. Bortoleto passou pelo paddock caminhando normalmente.

Bortoleto estava na 11ª posição e lutava com Alex Albon, da Williams, pelo 10º lugar. No fim da reta principal, entrada do S do Senna, o brasileiro perdeu o controle do carro, que bateu no muro dos boxes e foi jogado para a área de escape. O carro chegou a decolar antes de se chocar com a barreira de pneus no lado oposto.

O carro ficou destruído e precisará passar por grandes reparos. Há dúvidas se o monoposto ficará pronto a tempo de Gabriel Bortoleto participar do treino classificatório, agendado para 15h deste sábado. Mesmo que não esteja na atividade, o brasileiro poderá levar o carro para a pista na corrida de domingo, às 14h.

Não foi apenas Bortoleto que se acidentou na corrida sprint. Na sexta volta, três carros perderam o controle no mesmo ponto da curva do sol (saída do S do Senna). Oscar Piastri, Nico Hülkenberg e Franco Colapinto bateram e provocaram safety car e bandeira vermelha.