Bolívia sofre com logística de treinos, mas aspira vitória sobre o Brasil: 'Temos a altitude' Estadão Conteúdo 07.09.25 10h07 Enquanto o técnico Carlo Ancelotti aproveitará a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para promover testes na seleção brasileira, já classificada à Copa do Mundo de 2026, a Bolívia se prepara para "um jogo de vida ou morte", como definiu o meia Ervin Vaca. Afinal, a equipe da casa ainda sonha com uma vaga na repescagem intercontinental. A tarefa do conjunto boliviano, porém, não é das mais aprazíveis. Após levar 3 a 0 da Colômbia na quinta-feira, a equipe comandada por Óscar Villegas tem enfrentado problemas logísticos para treinar no próprio país, não depende de si e ainda terá de enfrentar um poderoso adversário, mas contará com um antigo aliado no Estádio Municipal Villa Ingenio, em El Alto, na terça-feira. "Sabemos da qualidade do Brasil, é um adversário de muito prestígio, mas vamos jogar em casa, com a nossa torcida. Temos a altitude, e isso não é segredo", afirmou o lateral Roberto Carlos Fernández, em entrevista coletiva, no sábado, referindo-se aos 4.090 metros acima do nível do mar onde se localiza o campo de jogo. "A sensação de jogar contra o Brasil é muito boa. Não se joga contra eles todos os dias, e queremos vencer. É um jogo de vida ou morte, e tentaremos controlar a partida", observou o meia Ervin Vaca. Os bolivianos entram em campo pressionados a vencer, já que estão um ponto atrás da Venezuela na briga pela vaga à repescagem - os concorrentes receberão a Colômbia em Maturín. "Temos de fazer o nosso trabalho e, obviamente, torcer por um resultado favorável da Colômbia", disse Fernández, antes do treino no estádio Hernando Siles, em La Paz. A logística de treinos tem sido um desafio considerável para a Bolívia, provocando alterações no planejamento da comissão técnica. Os atrasos nos voos no retorno de Barranquilla, na Colômbia, com conexão em Cochabamba, forçaram o cancelamento do treino marcado para sexta-feira em La Paz. Neste domingo, a Federação Boliviana de Futebol precisou correr atrás de uma autorização especial do governo para poder circular com veículos motorizados no Dia do Pedestre e não perder mais uma atividade. Antes da partida com o Brasil, Óscar Villegas ainda comandará um trabalho na segunda-feira, em El Alto, palco do jogo das 20h30 (horário de Brasília) de terça-feira, com força máxima, sem desfalques por lesão ou acúmulo de cartões. A Bolívia ocupa o oitavo lugar na Eliminatórias, com 17 pontos em 17 jogos. Já o Brasil é vice-líder com 28 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Brasil Bolívia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30 Dia do Irmão Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui' Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Diogo Oliveira recorda o incentivo crucial de Rodolfo para seguir no futebol e relembra memórias de infância juntos 07.09.25 8h00 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01 CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30 CONQUISTA Seleção feminina vence o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de vôlei A ponteira Gabi foi o destaque da partida com 35 pontos. 07.09.25 8h43 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24