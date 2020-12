Bola roda o mundo para "se despedir" de Maradona em produção de TV argentina; veja o vídeo

Com um emocionante vídeo, o canal argentino TyC Sports prestou mais uma homenagem a Diego Armando Maradona. Na peça divulgada nesta sexta-feira, o ídolo argentino, que morreu no dia 25 de novembro, recebe um último adeus de uma das suas maiores companheiras nos 60 anos de vida: a bola de futebol. Veja no vídeo abaixo.

Un último adiós. (Subí el volumen 🔊) pic.twitter.com/1HNBxdLtkI — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2020

Desde as vielas da Villa Fiorito, bairro humilde onde o ex-jogador nasceu e cresceu, passando pela La Bombonera, pelas ruas Nápoles até o Estádio Azteca, no México, a bola percorre vários caminhos importantes da vida de Maradona. Em todos eles, uma série de homenagens feitas pelos torcedores nas últimas semanas também são exibidas.

No vídeo, a bola representada é um exemplar da Azteca, usada na Copa do Mundo de 1986, na qual Maradona comandou a Argentina ao título. A trilha sonora fica por conta da música "Vine Hasta Aquí", da banda Los Piojos, que tem várias canções em homenagem ao ídolo argentino. Ao fim da peça, a bola manda sua mensagem final: "Obrigada por jogar comigo".