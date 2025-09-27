Bola de Ouro: Raphinha não recebe nenhum voto para melhor do ano; Cleber Machado escolhe Yamal Estadão Conteúdo 27.09.25 12h38 Favorito para a Bola de Ouro durante a maior parte da temporada 2024/2025, Raphinha perdeu força na reta final, em especial pelo desempenho do Barcelona na Champions League, e não foi escolhido por nenhum jurado na eleição promovida pela revista France Football. Cleber Machado, narrador, jornalista da TV Record e representante brasileiro no júri, foi um dos que escolheram Lamine Yamal em vez do atacante. Raphinha terminou na quinta posição pelo votos dos 100 jurados selecionados pela France Football - um de cada país mais bem colocado no ranking da Fifa. Para votar, a revista francesa envia uma lista com 30 jogadores finalistas ao melhor do mundo. Cada profissional monta seu top 10 ideal, e cada uma das posições recebe 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos, respectivamente. Ao final, as pontuações são somadas e o melhor colocado é agraciado com a Bola de Ouro. Cleber Machado colocou o atacante brasileiro na segunda posição em seu ranking individual. Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain e grande vencedor da Bola de Ouro, ficou em quinto no ranking do jornalista, atrás de Vitinha (Portugal) e Kvicha Kvaratskhelia (Geórgia), companheiros do francês no PSG. Yamal ficou na segunda posição, logo atrás de Dembélé, com uma diferença de 321 pontos. O francês teve a preferência do público, com 73 dos 100 jurados o colocando na primeira posição em seu top 10. Além deles, Mohamed Salah (4), Vitinha (5), Achraf Hakimi (3), Scott McTominay (1), Kvicha Kvaratskhelia (1) e Kylian Mbappé (1) apareceram na liderança do top 10 de ao menos um jornalista. Além de Cleber, Raphinha apareceu na segunda posição nos rankings de Roberto Acosta Echavarria (Bolívia), Simão Rodrigues (Cabo Verde), Semir Mustafic (Bósnia e Herzegovina), Carl Ruiter (Curaçao), Paul Kelly (Irlanda), Ari Virtanen (Finlândia), Ibrahima Diallo (Guiné), Jean Pierre Étienne (Haiti), Siamak Rahmani (Irã), Erik Farkas (Eslováquia) e Orwa Qanawati (Síria). Logo depois da cerimônia, na partida seguinte do Barcelona, Raphinha sentiu um desconforto na coxa direita, tendo sido detectada uma lesão no terço médio da coxa em exames posteriores. Por causa da contusão, ele fica fora da equipe por um prazo de três semanas, e também desfalcará a seleção brasileira na próxima Data Fifa. Confira o top 10 de Cleber Machado na Bola de Ouro: Lamine Yamal (Espanha/Barcelona) Raphinha (Brasil/Barcelona) Vitinha (Portugal/PSG) Kvicha Kvaratskhelia (Geórgia/PSG) Ousmane Dembélé (França/PSG) Mohamed Salah (Egito/Liverpool) Kylian Mbappé (França/Real Madrid) Vinicius Júnior (Brasil/Real Madrid) Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea) Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bola de Ouro Raphinha Cleber Machado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 MUDANÇA Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca 27.09.25 11h48 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16