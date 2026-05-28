Bola de Ouro 2026 deixa Paris e vai ter cerimônia realizada em Londres A mudança de local para o encontro de 26 de outubro marca o 70º aniversário da primeira premiação, conquistada pela lenda inglesa Stanley Matthews Estadão Conteúdo 28.05.26 15h11 A cerimônia da Bola de Ouro, que premia os melhores jogadores e jogadoras de futebol do mundo, vai ter um palco diferente neste ano. O tradicional evento será transferido de sua sede, em Paris, para ser realizado em Londres, no final do ano. A mudança de local para o encontro de 26 de outubro marca o 70º aniversário da primeira premiação, conquistada pela lenda inglesa Stanley Matthews. A alteração foi anunciada nesta quinta-feira pelos organizadores: a revista France Football e a Uefa. O local exato ainda não foi definido. Londres também é a cidade natal do maior artilheiro da história da Inglaterra, Harry Kane, e do Arsenal, time que conquistou a Premier League nesta temporada e encerrou um jejum de 22 anos. O time inglês disputará seu primeiro título da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain no sábado. Kane marcou 61 gols em 51 jogos em uma temporada excepcional com o Bayern de Munique, campeão alemão. Essa melhor marca da carreira inclui 14 gols na Liga dos Campeões, onde o conjunto alemão foi eliminado pelo PSG nas semifinais, além de outros cinco pela Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A Bola de Ouro masculina, conquistada em Paris no ano passado, foi para Ousmane Dembélé, após o PSG garantir seu primeiro título da Liga dos Campeões. Dembélé marcou 19 gols em 39 jogos pela equipe de Paris nesta temporada e foi titular em apenas 11 partidas durante a campanha do título da Ligue 1. Ele tem sete gols na Liga dos Campeões antes do confronto com o Arsenal. A vencedora das últimas três Bolas de Ouro femininas, Aitana Bonmatí, perdeu a maior parte da temporada por lesão e retornou no final da campanha do Barcelona, que conquistou quatro títulos, incluindo mais um campeonato da Liga dos Campeões no último sábado. A eleição é feita com base nos votos de painel global de 100 jornalistas. Cada um deles escolhe seus 10 melhores a partir de uma lista de 30 jogadores indicada pela France Football, pelo jornal L'Équipe e pela Uefa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bola de Ouro Paris Londres COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36